Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Sevgilisini arabayla ezen Dilek Kuşçu'dan pes dedirten hareket
Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiği iddiası güvenlik kameraları tarafından çürütülen kadın, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etmişti. Genç kadının arabadan paylaştığı bir video ise şoke etti.
Türkiye'nin konuştuğu olay, geçtiğimiz hafta Denizli'de yaşandı.
Evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşçu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.
İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşçu, gaza bastı.
Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşçu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti.
Dilek Kuşçu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra frene bastı. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Dilek Kuşçu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.
Polis, Dilek Kuşçu'yu gözaltına aldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Dilek, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi.