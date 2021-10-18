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Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Sevgilisini arabayla ezen Dilek Kuşçu'dan pes dedirten hareket

Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiği iddiası güvenlik kameraları tarafından çürütülen kadın, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etmişti. Genç kadının arabadan paylaştığı bir video ise şoke etti.

18.10.2021 16:10 - Son Güncelleme: 18.10.2021 16:38
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Sevgilisini arabayla ezen Dilek Kuşçu’dan pes dedirten hareket

Türkiye'nin konuştuğu olay, geçtiğimiz hafta Denizli'de yaşandı.

Evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşçu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

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Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Sevgilisini arabayla ezen Dilek Kuşçu’dan pes dedirten hareket

İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşçu, gaza bastı.

Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşçu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti.

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Sevgilisini arabayla ezen Dilek Kuşçu’dan pes dedirten hareket

Dilek Kuşçu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra frene bastı. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Dilek Kuşçu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Sevgilisini arabayla ezen Dilek Kuşçu’dan pes dedirten hareket

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Murat Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Sevgilisini arabayla ezen Dilek Kuşçu’dan pes dedirten hareket

Polis, Dilek Kuşçu'yu gözaltına aldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Dilek, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi.

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