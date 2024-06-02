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Dünya asgari güç sıralaması açıklandı! Türkiye 145 ordu arasında adını zirveye taşıdı

Dünya tarihine bakıldığında, her ülkenin kendini savunma yeteneğinin ne denli kritik olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Türk orduları, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de "en iyiler" arasında yerini almayı sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 16:23 Güncelleme 02 Haziran 2024, 16:23
Dünya asgari güç sıralaması açıklandı! Türkiye 145 ordu arasında adını zirveye taşıdı 1

Global Fire Power'ın yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye dünyanın en güçlü 10 askeri gücünden biri olarak öne çıkıyor. Bu prestijli listede 145 ülke arasından sıyrılarak "mükemmeller" kategorisinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası arenada ne denli güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dünya asgari güç sıralaması açıklandı! Türkiye 145 ordu arasında adını zirveye taşıdı 2

100- KIRGIZİSTAN

Dünya asgari güç sıralaması açıklandı! Türkiye 145 ordu arasında adını zirveye taşıdı 3

99 - LETONYA

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