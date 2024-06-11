Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi çıktı! 145 ülke arasında Türkiye zirveye jet gibi uçtu

ABD merkezli Global Firepower sitesi, her yıl dünya genelindeki orduların hava kuvvetlerini analiz ediyor. Merakla beklenen "hava kuvvetleri sıralaması" raporunu 2024 yılı için yayınladı. Bu yılın raporuna göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri stratejik yeteneklerini artırma ve yoğun modernizasyon çalışmaları sayesinde önemli bir ilerleme kaydetti ve iki sıra birden yükselerek dikkatleri üzerine çekti.