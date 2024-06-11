Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi çıktı! 145 ülke arasında Türkiye zirveye jet gibi uçtu

ABD merkezli Global Firepower sitesi, her yıl dünya genelindeki orduların hava kuvvetlerini analiz ediyor. Merakla beklenen "hava kuvvetleri sıralaması" raporunu 2024 yılı için yayınladı. Bu yılın raporuna göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri stratejik yeteneklerini artırma ve yoğun modernizasyon çalışmaları sayesinde önemli bir ilerleme kaydetti ve iki sıra birden yükselerek dikkatleri üzerine çekti.
Yeni yılın başında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma sonucunda, dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusu güncellendi. Her ulusal gücün toplam hava hizmeti kapasitesi dikkate alınarak hazırlanan bu liste, dünya genelindeki hava kuvvetleri güç dengesini yeniden şekillendirdi. Türkiye'nin 2024 yılı itibarıyla hava filosu askeri gücü konumu da bu yeni sıralamayla birlikte belirlenmiş oldu. Biz haberimizde ilk 100'e yer verdik. İşte detaylar...
100 TANZANYA - 39 puan
99 SENEGAL - 39 puan