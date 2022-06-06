Türk Yıldızları'nın kokpitinden Türkiye manzaraları! İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale'den büyüleyen görüntüler
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, kuruluşunun 30'uncu yılını kutlarken, gösteri yaptıkları 42 ilin tarihi ve önemli mekanlarının kokpitten görünüşünü de paylaştı. Jetlerin büyüleyen gösterilerini yaptığı şehirlerde Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, İstanbul Boğazı ve Mardin Kalesi gibi mekanlar ile birlikte İzmir Kordon'da gösteriyi izleyen on binlerce kişilik kalabalık kokpitteki kameradan kaydedildi.
Türkiye'nin tarihi ve önemli mekanları, gösterileriyle beğeni toplayan Türk Yıldızları timlerince görüntülendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, 1992'de Türk halkının Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa ilgisini artırmak amacıyla kuruldu.
Akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri etkileyen ve yurt dışındaki gösterileriyle de dikkati çeken Türk Yıldızları, ülkenin gökyüzündeki markası oldu.
Yurt dışında 24 farklı ülkede 150 etkinlik gerçekleştiren Türk Yıldızları, teknoloji ve bilim festivalleri ile şehirlerin kuruluş günleri ve milli bayramlar gibi organizasyonlarda yaptıkları gösteriyle gökyüzüne renk katıyor.