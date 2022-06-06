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Haberler Yaşam Türk Yıldızları'nın kokpitinden Türkiye manzaraları! İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale'den büyüleyen görüntüler

Türk Yıldızları'nın kokpitinden Türkiye manzaraları! İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale'den büyüleyen görüntüler

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, kuruluşunun 30'uncu yılını kutlarken, gösteri yaptıkları 42 ilin tarihi ve önemli mekanlarının kokpitten görünüşünü de paylaştı. Jetlerin büyüleyen gösterilerini yaptığı şehirlerde Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, İstanbul Boğazı ve Mardin Kalesi gibi mekanlar ile birlikte İzmir Kordon'da gösteriyi izleyen on binlerce kişilik kalabalık kokpitteki kameradan kaydedildi.

06.06.2022 11:39 - Son Güncelleme: 06.06.2022 12:19
Türk Yıldızları’nın kokpitinden Türkiye manzaraları! İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale’den büyüleyen görüntüler

Türkiye'nin tarihi ve önemli mekanları, gösterileriyle beğeni toplayan Türk Yıldızları timlerince görüntülendi.

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Türk Yıldızları’nın kokpitinden Türkiye manzaraları! İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale’den büyüleyen görüntüler

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, 1992'de Türk halkının Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa ilgisini artırmak amacıyla kuruldu.

Türk Yıldızları’nın kokpitinden Türkiye manzaraları! İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale’den büyüleyen görüntüler

Akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri etkileyen ve yurt dışındaki gösterileriyle de dikkati çeken Türk Yıldızları, ülkenin gökyüzündeki markası oldu.

Türk Yıldızları’nın kokpitinden Türkiye manzaraları! İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale’den büyüleyen görüntüler

Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan ve bugüne kadar 600'e yakın gösteri uçuşu gerçekleştiren tim, yılda 200'ün üzerinde davetin ancak 25'ine karşılık verebiliyor.

Türk Yıldızları’nın kokpitinden Türkiye manzaraları! İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale’den büyüleyen görüntüler

Yurt dışında 24 farklı ülkede 150 etkinlik gerçekleştiren Türk Yıldızları, teknoloji ve bilim festivalleri ile şehirlerin kuruluş günleri ve milli bayramlar gibi organizasyonlarda yaptıkları gösteriyle gökyüzüne renk katıyor.

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