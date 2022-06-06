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Haberler Yaşam Burdur'da sağanak yağış sele neden oldu! Düğünde sadece gelin damat değil herkes ıslandı misafirler masalara çıktı

Burdur'da sağanak yağış sele neden oldu! Düğünde sadece gelin damat değil herkes ıslandı misafirler masalara çıktı

Burdur'da, cumartesi etkili olan sağanakta motelin bahçesine dolan sel suları, düğünde paniğe neden oldu. Davetlilerin, masaların üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde dün de 17 ev ve 15 ahırı su bastı.

DHA
06.06.2022 11:31 - Son Güncelleme: 06.06.2022 11:45
Burdur’da sağanak yağış sele neden oldu! Düğünde sadece gelin damat değil herkes ıslandı misafirler masalara çıktı

Kentte cumartesi günü saat 19.00 sıralarında başlayıp, yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur sonrası bazı cadde ve sokakları su bastı.

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Burdur’da sağanak yağış sele neden oldu! Düğünde sadece gelin damat değil herkes ıslandı misafirler masalara çıktı

Metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kentte cumartesi akşamı, su baskınının yaşandığı evde bedensel engelli Vesile Doğtaş (55) hayatını kaybetti, annesi Fatma Doğtaş (74) da yaralandı.

Yağış nedeniyle Şirinevler ve Aydınlıkevler mahallelerinde su baskını nedeniyle 35'e yakın konut hasar gördü.

Burdur’da sağanak yağış sele neden oldu! Düğünde sadece gelin damat değil herkes ıslandı misafirler masalara çıktı

Cumartesi akşamı bazı derelerden taşan ve caddelerde biriken su nedeniyle hasar gören yol, iş yeri ve konutta tespit çalışmaları ise sürüyor.

Burdur’da sağanak yağış sele neden oldu! Düğünde sadece gelin damat değil herkes ıslandı misafirler masalara çıktı

Yağışla dağdan gelen balçıklı suların ulaşıma kapattığı Burdur-Tefenni kara yolundaki motelde de su baskını yaşandığı ortaya çıktı.

Burdur’da sağanak yağış sele neden oldu! Düğünde sadece gelin damat değil herkes ıslandı misafirler masalara çıktı

Motelin bahçesindeki düğün sırasında sel sularının akması paniğe neden oldu. Misafirlerin bahçede bulunduğu andaki su baskınının, davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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