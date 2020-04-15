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Türk Telekom Mobil Arayanıbil Plus ve Prime Plus Kampanyası 3. Dönem çekiliş sonuçları belli oldu

Türk Telekom Mobil Arayanıbil Plus ve Prime Plus Kampanyası 3. Dönem çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ'nin 25.12.2019 tarihli ve 58259698-255.01.02- E.12224 sayılı izniyle düzenlenenen ve 10.04.2020 tarihinde yapılan çekilişe 1.029.556 katılım gerçekleşmiştir. İşte çekiliş sonucunda Samsung Galaxy A50 64 GB Cep Telefonu ve İphone 11 64 GB Cep Telefonu kazanan asil ve yedek talihliler...

15.04.2020 07:07 - Son Güncelleme: 15.04.2020 07:07
Türk Telekom Mobil Arayanıbil Plus ve Prime Plus Kampanyası 3. Dönem çekiliş sonuçları belli oldu

İşte çekiliş sonucunda Samsung Galaxy A50 64 GB Cep Telefonu ve İphone 11 64 GB Cep Telefonu kazanan asil ve yedek talihliler...

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Türk Telekom Mobil Arayanıbil Plus ve Prime Plus Kampanyası 3. Dönem çekiliş sonuçları belli oldu
Türk Telekom Mobil Arayanıbil Plus ve Prime Plus Kampanyası 3. Dönem çekiliş sonuçları belli oldu
Türk Telekom Mobil Arayanıbil Plus ve Prime Plus Kampanyası 3. Dönem çekiliş sonuçları belli oldu
Türk Telekom Mobil Arayanıbil Plus ve Prime Plus Kampanyası 3. Dönem çekiliş sonuçları belli oldu
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