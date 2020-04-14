Nostradamus corona virüsü bildi mi? Kehanetler kitabı tüyler ürpertti... 2020 sonrası için kehanetler....
Birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak anlatılan Nostradamus, yüzyıllar önce yaşadığımız bu coroan virüs salgınını bilmiş olabilir mi? 1503 yılında dünyaya gelen ve kahinlerin atası olarak bilinen Nostradamus'un kehanetlerinin okumaları sürekli olarak yapılıyor. Tabi günümüzün akışına göre, bileşenler ortak paydaya getirip bir takım sonuçlar ortaya çıkarılıyor. İşte yeni yapılan okumalarda, Nostradamus'un kitabındaki bazı detayların korona virüsü işaret ettiği iddia ediliyor. İşte 16. Yüzyılda Yaşamış Olan Fransız Kahin Nostradamus'un 2020 kehanetleri.
1503 yılının Aralık ayında doğduğu ve 62 yaşında 1566'da öldüğü kayıtlarda geçiyor. Yaşadığı yıllarda astrolojiye olan merakı, yıldızları incelemesi ve bunlara dayanarak belli kehanetlerde bulunmasından dolayı kendisine kahin de deniyor. Ancak onunla ilgili en ilginç olan şeylerden biri öleceği zamanı bilmesi...
Nostradamus'un bir okültist (gizlicilik) olduğu biliniyor, bu sebeple de kitaplarında çok derin bir sembolizm kullanıyor.
Kısacası kehanetlerini hem yalnızca anlayabilenler anlasın hem de kilise ve koyu dindarlar tarafından suçlanamasın diye bir hayli sembolik bir dille kaleme aldı. Yani "geleceğe ait öğrendiği gerçekleri yazmaktan kaçınmadı ama kitabındaki bu gerçeklere herkes ulaşamasın diye birtakım örtüleme yöntemlerine başvurdu" deniyor kaynaklarda. Durum böyle olunca Nostradamus'un 16. yüzyılda söylediği birçok şeyi, insanlar yüzyıllardır kendi yaşadıkları döneme uyarlıyor.
Peki bizim içinde yaşadığımız ve birçok felaket getirmiş 2020 yılı için söylediği düşünülen şeyler neler ve insanlar onu nasıl yorumluyor?
İkizler yılında ("20-20") doğudan ("Çin'den") bir kraliçe ("korona") yükselecek, gece yaratıklarından ("yarasalardan") vebasını ("virüsü"), 7 tepeli diyara ("İtalya-Roma") yayacak ve dünyayı yok etmek ve mahvetmek için alacakaranlıklarında olan insanları ("yaşlıları") toza dönüştürecek (ölüm). Bildiğiniz gibi bu dünya ekonomisinin sonu olacak...