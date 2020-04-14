Nostradamus corona virüsü bildi mi? Kehanetler kitabı tüyler ürpertti... 2020 sonrası için kehanetler....

Nostradamus'un bir okültist (gizlicilik) olduğu biliniyor, bu sebeple de kitaplarında çok derin bir sembolizm kullanıyor.

Kısacası kehanetlerini hem yalnızca anlayabilenler anlasın hem de kilise ve koyu dindarlar tarafından suçlanamasın diye bir hayli sembolik bir dille kaleme aldı. Yani "geleceğe ait öğrendiği gerçekleri yazmaktan kaçınmadı ama kitabındaki bu gerçeklere herkes ulaşamasın diye birtakım örtüleme yöntemlerine başvurdu" deniyor kaynaklarda. Durum böyle olunca Nostradamus'un 16. yüzyılda söylediği birçok şeyi, insanlar yüzyıllardır kendi yaşadıkları döneme uyarlıyor.