Turistlerin Türkiye'de yeni gözdesi! Denizi yok ama Maldivler'le yarışıyor

Sivas, Anadolu'nun kalbinde yer alan tarihi İpek Yolu güzergâhlarının kesişim noktası olarak zengin bir geçmişe sahip. Bu kadim şehir yalnızca tarihi mirasıyla değil aynı zamanda doğal güzellikleri ve şifalı kaplıcalarıyla da dikkat çekiyor. Bu şehirde hem geçmişin izlerini sürebilir hem de doğanın tadını çıkarabilirsiniz! Peki denizi olmamasına rağmen doğal güzellikleriyle adeta Maldivler'le yarışan bu şehirde nereler gezilmeli? İşte merak edilen detaylar...