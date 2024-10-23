Bunları yaparsanız yakıt tüketiminiz yarı yarıya azalacak: Uzmanlar doğruluyor

Milyonlarca sürücü, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle yakıt tüketimini minimuma indirmenin yollarını arıyor. Yapılan son araştırmalar sürüş alışkanlıkları ve araç bakımı gibi basit önlemlerle yakıt tüketimini yarı yarıya düşürmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu noktada araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı kritik detaylar mevcut. Peki yakıt tüketimini azaltmak için hangi yollar izlenmeli? İşte yakıt tasarrufu sağlamak isteyenler için uzmanlardan yönerge niteliğinde öneriler...