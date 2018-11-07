Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiyeden 2 şehir listede

Sıralama, 2018'de gerçekleşen ziyaretçi hacmini ölçerek en çok ziyaretçi alan illeri belirleme yönünde yapıldı. 2018 yılında tahmini uluslararası ziyaretçi sayısıyla en çok ziyare edilen iller. Türkiye'den biri ilk 10'da olmak üzere 2 yer listede...