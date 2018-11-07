Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiyeden 2 şehir listede

Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
Mastercard, dünyanın dört bir yanındaki 162 şehre ve buralardaki seyahatin yükselişini ve düşüşünü ölçen yıllık Küresel Destinasyon Şehirleri Endeksi'ni yayınladı.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 22:26:58 Güncelleme: 22:47:55
Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
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