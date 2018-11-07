Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede

Mastercard, dünyanın dört bir yanındaki 162 şehre ve buralardaki seyahatin yükselişini ve düşüşünü ölçen yıllık Küresel Destinasyon Şehirleri Endeksi'ni yayınladı.

7 Kasım 2018 Çarşamba, 22:26:58 Güncelleme: 22:47:55
Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
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Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiyeden 2 şehir listede

Sıralama, 2018'de gerçekleşen ziyaretçi hacmini ölçerek en çok ziyaretçi alan illeri belirleme yönünde yapıldı. 2018 yılında tahmini uluslararası ziyaretçi sayısıyla en çok ziyare edilen iller. Türkiye'den biri ilk 10'da olmak üzere 2 yer listede...

Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
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Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiyeden 2 şehir listede

20- Bali, Endonezya

Ziyaretçi sayısı: 8.43 milyon

Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
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Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiyeden 2 şehir listede

19- Osaka, Japonya

Ziyaretçi sayısı: 8.78 milyon

Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
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Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiyeden 2 şehir listede

18- Barselona, İspanya

Ziyaretçi sayısı: 9.06 milyon

Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir listede
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Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler belli oldu! Türkiyeden 2 şehir listede

17- Hong Kong

Ziyaretçi sayısı: 9.11 milyon

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