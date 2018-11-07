Bu kareden 1 saniye sonrası...

Çin'de el arabasıyla barut taşıyan adamın başına gelenler görenleri hayret ettirdi...

7 Kasım 2018 Çarşamba, 22:42:44 Güncelleme: 22:43:28
Bu kareden 1 saniye sonrası...
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Bu kareden 1 saniye sonrası...

Çin'de el arabasıyla barut taşıyan adamın başına gelenler görenleri hayret ettirdi.

Bu kareden 1 saniye sonrası...
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Bu kareden 1 saniye sonrası...

Aracın ayağının altında kalan barut, yerle temas ediyor ve bir anda kıvılcımla parlıyor. Sonrası korkunç...

Bu kareden 1 saniye sonrası...
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Bu kareden 1 saniye sonrası...
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Bu kareden 1 saniye sonrası...
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Bu kareden 1 saniye sonrası...
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