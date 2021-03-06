SON DAKİKA: İstanbul'da 3 ay sonra kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi! Sahiller doldu taştı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle üç aydır tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu haftadan itibaren şehirlerin koronavirüs yoğunluğuna göre belirlendi. İstanbul, turuncu renk (Yüksek Riskli) olarak tespit edildi. Buna göre, sadece pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üç aydır ilk defa cumartesi günü sokağa çıkanlar ise sahillere akın etti. Kimi sahilde yürüyüş yaparken kimi de oltasını alıp balık tuttu. Bazıları da banklara oturarak kahvaltı yaptı.