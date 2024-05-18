Tüm bildiklerinizi unutun! Hangi şehrin nesi meşhur? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Türkiye 81 iliyle doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine eşsiz bir zenginliğe sahip... Her şehrin kendine özgü bir kültürü, dokusu ve bu özelliklere bağlı olarak da akıllarda yer etmiş meşhur lezzetleri, ürünleri veya turistik yerleri mevcut. Peki sizin memleketinizin nesi meşhur, ve bu bilgiler ne kadar doğru? Tüm bildiklerinizi unutun... İşte il il meşhur olan ürünler ve lezzetler...