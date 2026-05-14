Ne kebap ne baklava! TasteAtlas 2026 dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesinde zirve şaşırttı

Gastronomi dünyasının rehberi TasteAtlas, 2026'nın "Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği" listesini yayımladı. Cağ kebabı, Antakya künefesi ve Gaziantep beyranı gibi tescilli lezzetler ilk 10'a girerken, kebap ve döner krallığını yıkan zirve sürprizi sosyal medyada tartışma yarattı. İşte TasteAtlas 2026 en iyi Türk yemekleri tam liste ve sıralamadaki büyük "kalamar tava" sürprizi.

Dünyanın en iyi Türk yemekleri hangileri? TasteAtlas 2026 listesi

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği platformlardan biri olan TasteAtlas, 2026 yılına ait "Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği" listesini 12 Mayıs Salı günü yayımladı. Türk mutfağının köklü lezzetlerini dünya vitrinine taşıyan sıralamada birbirinden farklı tatlar yer alırken, listenin zirvesindeki isim dikkat çekti. Birçok kişinin kebap ya da baklava beklediği listenin ilk sırasında kalamar tava yer aldı.

Türk mutfağının hem sokak lezzetleri hem de saray mutfağından çıkan tarifleriyle öne çıktığı listede çorbalardan tatlılara, et yemeklerinden kahvaltılık ürünlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE KALAMAR TAVA VAR

TasteAtlas'ın açıkladığı listede birinci sırada kalamar tava yer aldı. Özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında meze olarak sık tüketilen lezzet, çıtır kaplaması ve yumuşak iç dokusuyla öne çıkıyor.

Halka şeklinde doğranan kalamarların özel un karışımıyla kızartılmasıyla hazırlanan yemek, sarımsaklı soslarla servis ediliyor. Deniz ürünleri kategorisinde uluslararası alanda yüksek puan alan kalamar tava, Türk mutfağının sahil kültürünü temsil eden en güçlü tatlardan biri olarak gösteriliyor. Listenin zirvesine yerleşmesi ise sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

2. CAĞ KEBABI

Listenin ikinci sırasında Erzurum mutfağının simgelerinden cağ kebabı yer aldı. Odun ateşinde yatay şekilde pişirilen kuzu etiyle hazırlanan yemek, özellikle Oltu ilçesiyle özdeşleşiyor. Geleneksel dönerden farklı olarak yatay şiş sistemiyle hazırlanan cağ kebabı, uzun marinasyon süreci sayesinde yoğun aroma kazanıyor.

Coğrafi işaret tesciline sahip olan lezzet, son yıllarda Avrupa ve Orta Doğu'daki Türk restoranlarında da popüler hale geldi. TasteAtlas kullanıcılarının yüksek puan verdiği cağ kebabı, Türk et kültürünün en güçlü temsilcileri arasında gösteriliyor.

3. ANTAKYA KÜNEFESİ

Üçüncü sırada Hatay'ın meşhur tatlısı Antakya künefesi yer aldı. İnce tel kadayıf ve tuzsuz peynirle hazırlanan tatlı, şerbetli yapısı ve uzayan peynir dokusuyla dünyanın en tanınan Türk tatlılarından biri olarak gösteriliyor.

Osmanlı mutfağından günümüze taşınan tarifte kullanılan Hatay peyniri, lezzetin karakteristik yapısını belirleyen en önemli unsur kabul ediliyor. Coğrafi işaretli ürünler arasında bulunan Antakya künefesi, özellikle yabancı turistlerin Türkiye'de en çok deneyimlediği tatlılar arasında yer alıyor.

4. BEYRAN ÇORBASI

Gaziantep mutfağının en güçlü lezzetlerinden biri olan beyran çorbası listede dördüncü sıraya yerleşti. Uzun saatler pişirilen kuzu eti, sarımsak, pirinç ve et suyuyla hazırlanan yemek özellikle kahvaltılarda tüketilmesiyle dikkat çekiyor.

Gaziantep'e ait coğrafi işaretli ürünlerden biri olan beyran, yoğun aroması ve yüksek protein değeriyle öne çıkıyor. Acılı yapısıyla bilinen çorba, son yıllarda gastronomi turizminin en dikkat çeken tatlarından biri haline geldi.

5. AFYON SUCUĞU

Listenin beşinci sırasında yer alan Afyon sucuğu, Türkiye'nin en köklü et ürünlerinden biri olarak gösteriliyor. Sığır ve manda etinin özel baharat karışımlarıyla harmanlanmasıyla hazırlanan sucuk; kimyon, sarımsak ve kırmızı biber aromasıyla dikkat çekiyor.

Doğal fermente yöntemiyle kurutulan ürün, yoğun lezzeti sayesinde diğer sucuk çeşitlerinden ayrılıyor. Afyonkarahisar'ın hayvancılık kültürüyle özdeşleşen lezzet, kahvaltıdan sokak yemeklerine kadar geniş kullanım alanıyla öne çıkıyor.

6. FISTIKLI SARMA

Gaziantep mutfağının dünyaca ünlü tatlılarından biri olan fıstıklı sarma, TasteAtlas listesinde altıncı sırada yer aldı. İnce açılmış yufkanın içerisine yoğun Antep fıstığı doldurularak hazırlanan tatlı, parlak yeşil rengiyle dikkat çekiyor.

Erken hasat edilen Antep fıstıkları sayesinde doğal aroma kazanan ürün, klasik baklavaya göre daha yoğun fıstık tadı sunuyor. Son yıllarda özellikle Körfez ülkeleri ve Avrupa'da büyük ilgi gören fıstıklı sarma, yabancı turistlerin Türkiye'den en sık satın aldığı tatlılar arasında bulunuyor.

7. HÜNKAR BEĞENDİ

Osmanlı saray mutfağının en özel tariflerinden biri olan hünkar beğendi, listede yedinci sırada yer aldı. Közlenmiş patlıcan püresi üzerine uzun süre pişirilmiş kuzu etiyle hazırlanan yemek, kremamsı dokusuyla öne çıkıyor.

Rivayetlere göre yemeğin geçmişi 19. yüzyılda Osmanlı sarayına kadar uzanıyor. Saray mutfağının klasik tariflerinden biri kabul edilen hünkar beğendi, bugün hem geleneksel restoranlarda hem de modern Türk mutfağı sunan mekanlarda sık tercih edilen yemekler arasında bulunuyor.

8. PİLİÇ TOPKAPI

TasteAtlas sıralamasında sekizinci sırada Piliç Topkapı yer aldı. Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan tarif, kemiksiz tavuk butlarının özel iç pilavla doldurulmasıyla hazırlanıyor.

Pirinç, çam fıstığı, kuş üzümü ve aromatik baharatlarla hazırlanan harç, yemeğe karakteristik lezzet kazandırıyor. Topkapı Sarayı'nın mutfak kültürünü yansıtan yemek, özellikle sunumuyla dikkat çekiyor. Geleneksel Türk mutfağını deneyimlemek isteyen yabancı turistlerin son yıllarda en fazla ilgi gösterdiği tariflerden biri olarak gösteriliyor.

9. MERCİMEK ÇORBASI

Türk mutfağının en klasik başlangıç yemeklerinden biri olan mercimek çorbası, listede dokuzuncu sıraya yerleşti. Kırmızı mercimek, soğan, havuç ve tavuk suyuyla hazırlanan çorba; kimyon ve karabiber gibi baharatlarla lezzetlendiriliyor. Türkiye'nin hemen her bölgesinde tüketilen yemek, pratik hazırlanışı ve doyurucu yapısıyla öne çıkıyor.

Özellikle lokantalarda sabah saatlerinden itibaren servis edilen mercimek çorbası, yabancı ziyaretçilerin de en çok denediği Türk lezzetleri arasında yer alıyor.

10. BAL KAYMAK

TasteAtlas listesinin 10. sırasında bal kaymak yer aldı. Türk kahvaltı kültürünün en önemli lezzetlerinden biri kabul edilen ürün, doğal bal ve manda kaymağının birleşiminden oluşuyor.

Yoğun kıvamlı kaymak ve aromatik bal ikilisi, özellikle sıcak ekmekle birlikte servis ediliyor. Anadolu kahvaltı kültürünün simgelerinden biri olarak görülen bal kaymak, son yıllarda yabancı turistlerin sosyal medyada en fazla paylaştığı Türk kahvaltı ürünleri arasında bulunuyor.

11. PAÇANGA BÖREĞİ

Listenin 11. sırasında paçanga böreği yer aldı. İnce yufkanın içerisine pastırma, kaşar peyniri ve çeşitli sebzeler konularak hazırlanan börek, kızartıldıktan sonra çıtır yapıya ulaşıyor.

Kökeninin İstanbul'daki Sefarad mutfağına dayandığı belirtilen tarif, özellikle meyhane kültürünün vazgeçilmez sıcak başlangıçları arasında gösteriliyor. Yoğun iç harcı ve aromatik yapısıyla öne çıkan paçanga böreği, son yıllarda modern restoran menülerinde de sık yer almaya başladı.

12. KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI

Kahramanmaraş dondurması, TasteAtlas sıralamasında 12. sırada yer aldı. Salep ve doğal sakız kullanılarak hazırlanan geleneksel Türk dondurması, elastik yapısıyla dünyadaki diğer dondurma çeşitlerinden ayrılıyor.

Keçi sütüyle hazırlanan tarif, kolay erimeyen kıvamıyla dikkat çekiyor. "Kesme dondurma" olarak da bilinen Maraş dondurması, bıçak ve çatalla servis edilmesiyle gastronomi dünyasında özel bir yere sahip kabul ediliyor.

13. ISLAMA KÖFTE

Sakarya mutfağının simge lezzetlerinden biri olan ıslama köfte, listede 13. sırada kendine yer buldu. Dana kıyma ve özel baharatlarla hazırlanan köfteler, et suyuna batırılmış kızarmış ekmeklerle birlikte servis ediliyor.

Adapazarı'yla özdeşleşen yemek, klasik köfte sunumundan farklı yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle yoğun et aroması ve doyurucu yapısıyla öne çıkan ıslama köfte, gastronomi turizmi kapsamında son yıllarda daha fazla ilgi görmeye başladı.

14. MANTI

Türk mutfağının en sevilen hamur işi yemeklerinden biri olan mantı, listede 14. sıraya yerleşti. Küçük hamur parçalarının içerisine kıymalı harç konularak hazırlanan yemek, sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla servis ediliyor.

Kökeninin Orta Asya'ya dayandığı belirtilen mantı, bugün özellikle Kayseri mutfağıyla özdeşleşmiş durumda. Dünya genelinde "Turkish dumpling" olarak tanınan yemek, yabancı şeflerin menülerinde de sık yer almaya başladı.

15. LAHMACUN

TasteAtlas sıralamasında 15. sırada lahmacun yer aldı. İnce hamurun üzerine kıymalı harç yayılarak hazırlanan geleneksel lezzet, Türkiye'nin en popüler sokak yemeklerinden biri olarak gösteriliyor.

Taş fırında yüksek ısıyla kısa sürede pişirilen lahmacun, ince ve çıtır yapısıyla dikkat çekiyor. Genellikle maydanoz, limon ve soğan salatasıyla tüketilen yemek, Avrupa'daki Türk restoranlarının da en çok sipariş edilen ürünleri arasında bulunuyor.

TASTEATLAS PUANLAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

TasteAtlas sıralamaları kullanıcı oyları, gastronomi editörlerinin değerlendirmeleri ve yerel mutfak verileri dikkate alınarak hazırlanıyor. Platform, sahte oyları filtrelediğini ve yalnızca güvenilir kullanıcı değerlendirmelerini sıralamaya dahil ettiğini belirtiyor. Yemeklerin özgünlüğü, bölgesel geçmişi, tarif yapısı ve küresel bilinirliği puanlamada etkili oluyor. Bu sistem sayesinde coğrafi işaretli ve geleneksel ürünler listelerde daha fazla öne çıkabiliyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER LİSTEYE DAMGA VURDU

2026 listesinde yer alan birçok Türk yemeğinin coğrafi işaret tesciline sahip olması dikkat çekti. Cağ kebabı, Antakya künefesi, Gaziantep beyranı, Maraş dondurması ve Afyon sucuğu gibi ürünler bölgesel kimlikleriyle öne çıktı. Uzmanlara göre coğrafi işaret belgeleri, Türk mutfağının uluslararası alandaki marka değerini artırıyor. Özellikle gastronomi turizmi açısından bu ürünlerin tanıtımı büyük önem taşıyor.

TASTEATLAS 2026 LİSTESİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

TasteAtlas 2026 dünyanın en iyi Türk yemeği hangisi?

TasteAtlas'ın yayımladığı 2026 listesinde ilk sırada kalamar tava yer aldı.

Listede kebap kaçıncı sırada?

Cağ kebabı ikinci sırada bulunurken farklı kebap çeşitleri de ilk 100 listesine girdi.

TasteAtlas listesi nasıl hazırlanıyor?

Liste; kullanıcı oyları, editör değerlendirmeleri ve gastronomi verileri kullanılarak oluşturuluyor.

Türk mutfağından hangi tatlılar listede yer aldı?

Antakya künefesi, fıstıklı sarma ve Kahramanmaraş dondurması listede öne çıkan tatlılar arasında yer aldı.

Coğrafi işaretli ürünler listede var mı?

Evet. Cağ kebabı, Gaziantep beyranı ve Maraş dondurması gibi birçok coğrafi işaretli ürün listede yer aldı.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Yaşam