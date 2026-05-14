Ne kebap ne baklava! TasteAtlas 2026 dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesinde zirve şaşırttı

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği platformlardan biri olan TasteAtlas, 2026 yılına ait "Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği" listesini 12 Mayıs Salı günü yayımladı. Türk mutfağının köklü lezzetlerini dünya vitrinine taşıyan sıralamada birbirinden farklı tatlar yer alırken, listenin zirvesindeki isim dikkat çekti. Birçok kişinin kebap ya da baklava beklediği listenin ilk sırasında kalamar tava yer aldı.

Türk mutfağının hem sokak lezzetleri hem de saray mutfağından çıkan tarifleriyle öne çıktığı listede çorbalardan tatlılara, et yemeklerinden kahvaltılık ürünlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.