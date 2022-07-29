Trakya'da çayır tırtılı istilası devam ediyor! Ayçiçeğinden sonra şimdi de mısırları tehdit ediyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sağlam, Trakya'da ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılının mısırı da tehdit ettiğini söyleyerek, üreticilerin tarlalarını incelemesini istedi.
Çayır tırtılının sadece ayçiçeği zararlısı olmadığını belirten Doç. Dr. Sağlam, "Çayır tırtılı 40 familyadan 150 bitkiyle beslenebiliyor. Sadece ayçiçeğine özelleşmiş bir zararlı değil bu. Özellikle altını da çizmek isterim. Ayçiçeğinde bu derece zarar yaptıktan sonrasında yine kültür bitkisi olarak mısır da risk altında.
Ancak mısır, özellikle ikinci ürün olarak buğday hasadından sonra ekilen silajlık mısırlar, yani ayçiçeğinin olgunlaşıp, yapraklarındaki o tazeliğin gitmesi daha böyle kurumaya ve hani biçime yaklaşmasına bağlı olarak silajlık olarak ekilen, yetiştirilen mısır artık bölgede hem bakımı yapılan hem taze bitki konumuna düşüyor. Dolayısıyla böcekleri cezbeden bir alternatif besin olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
'BİZ DE ARAŞTIRIYORUZ'
Ayçiçeğinden sonra mısırın da risk altında olması nedeniyle araştırma yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Sağlam, şunları söyledi:
"Mısırda bölge olarak şu anda biz de araştırıyoruz. Şu an mısırda da aslında bir böcek türü, daha önce ülkemizde tespit edilmiş batı mısır kök kurdu dediğimiz hem köklerde beslenen hem yapraklarda, çayır tırtılına benzer şekilde yaprakları yiyip klorofilini, yeşil dokusunu tamamen ortadan kaldıran böcekler de var.