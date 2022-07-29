Trakya’da çayır tırtılı istilası devam ediyor! Ayçiçeğinden sonra şimdi de mısırları tehdit ediyor

'BİZ DE ARAŞTIRIYORUZ'

Ayçiçeğinden sonra mısırın da risk altında olması nedeniyle araştırma yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Sağlam, şunları söyledi:

"Mısırda bölge olarak şu anda biz de araştırıyoruz. Şu an mısırda da aslında bir böcek türü, daha önce ülkemizde tespit edilmiş batı mısır kök kurdu dediğimiz hem köklerde beslenen hem yapraklarda, çayır tırtılına benzer şekilde yaprakları yiyip klorofilini, yeşil dokusunu tamamen ortadan kaldıran böcekler de var.