'Son kez görüşelim' dediği sevgilisiyle buluşup katletmişti! Koray G. yakalandı
İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş ayrıldığı eski sevgilisinin son bir kez görüşelim bahanesiyle buluştuğu araç içeresinde öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Güneş'i öldürdükten sonra onun aracıyla hastaneye bırakıp kaçan şüpheli eski sevgili Koray G'yi Kadıköy'de yakalayarak gözaltına aldı. Konuyla daha önceden 3 kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak Koray G., Güneş'in peşini bırakmadı.
İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı. Koray G., cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi.
Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada Koray G., Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı.
3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli Koray G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda Koray G.'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken A.D., Y.O. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.