Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
Bu fotoğrafların tümü, korkunç bir trajediden hemen önce çekildi.
2 Kasım 2018 Cuma, 21:41:13
Güncelleme: 22:07:14
Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
Tayvan'da 58 kişiyi taşıyan Transasia uçağının düşme anına ait görüntüler. Uçaktaki 15 kişi sağ olarak kurtuldu.
Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
St. Helen Yanardağı'ndan püsküren külleri görüntüleyen fotoğrafçı bu karenin ardından küllere yem oldu.
Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
Fırlatılışının 73. saniyesinde patlayarak 7 kişiye mezar olan Challenger Uzay Mekiği'nin kalkışından hemen önce.
Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
Bu kare çekildikten hemen sonra Omagh Bombalaması olayı yaşandı ve 29 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı.
Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
Uçağın tekerleğinde saklanan 14 yaşındaki çocuğun düşme anı tesadüfen fotoğraflandı.