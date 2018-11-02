Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar

Bu fotoğrafların tümü, korkunç bir trajediden hemen önce çekildi.

2 Kasım 2018 Cuma, 21:41:13 Güncelleme: 22:07:14
Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
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Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar

Tayvan'da 58 kişiyi taşıyan Transasia uçağının düşme anına ait görüntüler. Uçaktaki 15 kişi sağ olarak kurtuldu.

Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
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Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar

St. Helen Yanardağı'ndan püsküren külleri görüntüleyen fotoğrafçı bu karenin ardından küllere yem oldu.

Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
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Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar

Fırlatılışının 73. saniyesinde patlayarak 7 kişiye mezar olan Challenger Uzay Mekiği'nin kalkışından hemen önce.

Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
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Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar

Bu kare çekildikten hemen sonra Omagh Bombalaması olayı yaşandı ve 29 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı.

Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar
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Trajediden hemen önce çekilen fotoğraflar

Uçağın tekerleğinde saklanan 14 yaşındaki çocuğun düşme anı tesadüfen fotoğraflandı.

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