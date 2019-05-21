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Trabzon'un Ortahisar kanalizasyona düşen işçi kayboldu! Kurtarmak için zamanla yarışıyorlar

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kanalizasyon temizlik çalışması yapan 54 yaşındaki bir işçi, düştüğü yerde kayboldu. Şu ana kadar sadece maskesi bulunabilen işçiye ulaşmak için ekipler zamanla yarışıyor.

21.05.2019 22:07 - Son Güncelleme: 21.05.2019 22:24
Trabzon'un Ortahisar kanalizasyona düşen işçi kayboldu! Kurtarmak için zamanla yarışıyorlar

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde kanalizasyon temizleme çalışması sırasında dengesini kaybederek 120 cm çapındaki kanalizasyona düşerek gözden kaybolan özel firma elamanını arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Ortahisar kanalizasyona düşen işçi kayboldu! Kurtarmak için zamanla yarışıyorlar

Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli firma elemanı Levent Şanlımeral (54) kanalizasyon temizliği yapıldığı sırada dengesini kaybederek 120 cm çapındaki kanalizasyon içerisine düştü.

Trabzon'un Ortahisar kanalizasyona düşen işçi kayboldu! Kurtarmak için zamanla yarışıyorlar

Arkadaşlarının müdahalesi ile kurtarılmaya çalışılan şahıs bir anda kanalizasyon içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Trabzon'un Ortahisar kanalizasyona düşen işçi kayboldu! Kurtarmak için zamanla yarışıyorlar

Bölgeye polis ve AFAD ekipleri çağrılırken, kayıp şahsı bulmak için dalgıçlardan da yardım istendi. Sahile 150 metre mesafedeki park içindeki kanalizasyon çukurunda meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahsı arama çalışmaları hem kanalizasyonda hem de kanalizasyonun denize döküldüğü bölgede dalgıçlar tarafından sürdürülüyor.

Trabzon'un Ortahisar kanalizasyona düşen işçi kayboldu! Kurtarmak için zamanla yarışıyorlar

Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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