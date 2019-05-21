Trabzon'un Ortahisar kanalizasyona düşen işçi kayboldu! Kurtarmak için zamanla yarışıyorlar
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kanalizasyon temizlik çalışması yapan 54 yaşındaki bir işçi, düştüğü yerde kayboldu. Şu ana kadar sadece maskesi bulunabilen işçiye ulaşmak için ekipler zamanla yarışıyor.
21.05.2019 22:07
- Son Güncelleme: 21.05.2019 22:24
Bölgeye polis ve AFAD ekipleri çağrılırken, kayıp şahsı bulmak için dalgıçlardan da yardım istendi. Sahile 150 metre mesafedeki park içindeki kanalizasyon çukurunda meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahsı arama çalışmaları hem kanalizasyonda hem de kanalizasyonun denize döküldüğü bölgede dalgıçlar tarafından sürdürülüyor.
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