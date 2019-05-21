Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendi evini yaptı!

Kira vermekten bıkan bir kadının aklına kiradan kurtulmak için inanılmaz bir yöntem geldi. 350 lira harcayarak yaptığı evi görenler hayretler içinde kaldı. Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, milyonlara yeni bir umut oldu ve sosyal medyanın gündemine oturdu. İnternette milyonlarca kez tıklanan o harika evin görüntüleri Türkiye'de yaşayanların büyük beğenisini kazandı. İşte izleyenleri mest eden o ev...

21.05.2019 23:01 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





