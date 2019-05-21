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Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendi evini yaptı!

Kira vermekten bıkan bir kadının aklına kiradan kurtulmak için inanılmaz bir yöntem geldi. 350 lira harcayarak yaptığı evi görenler hayretler içinde kaldı. Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, milyonlara yeni bir umut oldu ve sosyal medyanın gündemine oturdu. İnternette milyonlarca kez tıklanan o harika evin görüntüleri Türkiye'de yaşayanların büyük beğenisini kazandı. İşte izleyenleri mest eden o ev...

21.05.2019 23:01 - Son Güncelleme:
Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendi evini yaptı!

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendi evini yaptı!
Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendi evini yaptı!

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendi evini yaptı!
Kira vermekten bıkınca 350 liraya kendi evini yaptı!

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

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