Trabzon’da 13. yüzyıldan kalma Akçakale Kalesi’nin kalıntıları deniz dibinden çıkarılıyor

'DALGIÇLARIMIZLA BERABER BİR ARAŞTIRMA YAPTIK'

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kazıların kapsamlı yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Biz 8 ay önce burada müzeler müdürlüğümüz ile beraber bir kazı çalışmasını başlattık. Yapmış olduğumuz kazı hem kalenin iç surları içerisinde hem de denizin altında surların alt kısmındaki bölgede dalgıçlarımızla beraber bir araştırma yaptık. Bu araştırma esnasında deniz kısmında da o döneme ait kalıntılar bulduk.