Trabzon'da 13. yüzyıldan kalma Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz dibinden çıkarılıyor
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize hakim noktada bulunan ve 13'üncü yüzyılda İmparator 2'nci Alexios tarafından yaptırıldığı bilinen Akçakale Kalesi'nde başlatılan kazılar kapsamında dalgıçlar, deniz altında kalıntılar da arıyor. Kazılarda karada tek nefli kilise gün yüzüne çıkarılırken, deniz altında ise kaleye ait çeşitli tarihi kalıntılara ulaşıldı. İlçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, " Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait buluntular tespit ediyoruz" dedi.
Akçaabat'ta deniz kıyısında 13'üncü yüzyılın son döneminde İmparator 2'nci Alexios tarafından yaptırıldığı bilinen ve Trabzon'un fethi sonrası 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçen Akçakale Kalesi'nde, Müze Müdürlüğü ve Akçaabat İlçe Belediyesi'nce 8 ay önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.
Çok sayıda mezar tespit edilen kalede, birkaçı tahrip edilmiş mezarların, Bizans usulü gömü yöntemleriyle defnedildiği, bir kısmının çatı kiremitleriyle koruma altına alındığı, bir kısmının ise doğrudan toprağa gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Tarihi kalenin kalıntıları için denizde de arama çalışmaları yapılıyor.
'DALGIÇLARIMIZLA BERABER BİR ARAŞTIRMA YAPTIK'
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kazıların kapsamlı yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Biz 8 ay önce burada müzeler müdürlüğümüz ile beraber bir kazı çalışmasını başlattık. Yapmış olduğumuz kazı hem kalenin iç surları içerisinde hem de denizin altında surların alt kısmındaki bölgede dalgıçlarımızla beraber bir araştırma yaptık. Bu araştırma esnasında deniz kısmında da o döneme ait kalıntılar bulduk.