Masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranında feci ölüm! Ölüm sonrası restorandan flaş açıklama
Son dakika haberi... Masterchef'te jürilik yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nın Nispetiye Caddesi'nde bulunan restorantında dün istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Duvarın altında kalan Ürdünlü eski diplomat Subbed hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı. Ölüm olayı sonrası Somer Sivrioğlu'nun restorantından bir açıklama geldi. İşte detaylar...
MasterChef programı ile bilinen ünlü Türk mutfağı şefi Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'ndeki restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Yaralanan 2 kişiden Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti. Olayla ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşanırken MasterChef Somer Sivrioğlu'na ait restorandan son dakika açıklaması geldi. İşte vahim kazayla ilgili detaylar...
SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINDA DUVAR 6 KİŞİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
İstanbul Etiler'deki Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait restoranın istinat duvarı çöktü. Beton parçaları, restorana yemeğe gelen 6 kişilik arkadaş grubunun üstüne düştü. Yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU 3 AY ÖNCE DEVRALMIŞ
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, duvarı çöken restoranı 3 ay önce devralmıştı. Acı olay sonrası restoran bir süreliğine kapatıldı.