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Masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranında feci ölüm! Ölüm sonrası restorandan flaş açıklama

Son dakika haberi... Masterchef'te jürilik yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nın Nispetiye Caddesi'nde bulunan restorantında dün istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Duvarın altında kalan Ürdünlü eski diplomat Subbed hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı. Ölüm olayı sonrası Somer Sivrioğlu'nun restorantından bir açıklama geldi. İşte detaylar...

22.05.2022 12:02 - Son Güncelleme: 22.05.2022 12:04
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranında feci ölüm! Ölüm sonrası restorandan flaş açıklama

MasterChef programı ile bilinen ünlü Türk mutfağı şefi Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'ndeki restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Yaralanan 2 kişiden Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti. Olayla ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşanırken MasterChef Somer Sivrioğlu'na ait restorandan son dakika açıklaması geldi. İşte vahim kazayla ilgili detaylar...

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Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranında feci ölüm! Ölüm sonrası restorandan flaş açıklama

SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINDA DUVAR 6 KİŞİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
İstanbul Etiler'deki Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait restoranın istinat duvarı çöktü. Beton parçaları, restorana yemeğe gelen 6 kişilik arkadaş grubunun üstüne düştü. Yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranında feci ölüm! Ölüm sonrası restorandan flaş açıklama

ESKİ DİPLOMAT KURTARILAMADI
Yıkıntının altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan eski diplomat olan Ürdünlü Subbed kurtarılamadı.

Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranında feci ölüm! Ölüm sonrası restorandan flaş açıklama

DİĞER YARALININ DA DURUMU AĞIR
Shanableh'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Zafer Urtemur, olay anını şöyle anlattı: "Arabadan 5-6 kişi indi. Tam da o sırada çökme oldu. Duvarı kaldırmaya çalıştık ama başaramadık. Birinin baldırı kopmuştu. Diğerinin de kalbi durmuştu."

Masterchef Somer Sivrioğlu’nun restoranında feci ölüm! Ölüm sonrası restorandan flaş açıklama

MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU 3 AY ÖNCE DEVRALMIŞ
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, duvarı çöken restoranı 3 ay önce devralmıştı. Acı olay sonrası restoran bir süreliğine kapatıldı.

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