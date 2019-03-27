Elektrikli araca dönüştürülen 'Tosun' yeniden İstanbul yollarında

Tosunla yolculuk yapan Mehmet Evliyagil, aracı otobüs durağında beklerken tesadüfen görüp bindiğini söyledi.

Araca binince eski troleybüslerin gözlerinin önüne geldiğini anlatan Evliyagil, ''O zamanki İstanbul'u hatırladım. Güzel bir anı oldu, tazelenmesi güzel. Aracın yeni versiyonuna ilk defa biniyorum. Eski haline göre daha sessiz ve daha güzel. O zamanlar gözümde canlandı. Sorunlarını da güzelliklerini de hatırladım.'' ifadelerini kullandı.