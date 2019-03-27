Elektrikli araca dönüştürülen 'Tosun' yeniden İstanbul yollarında
Elektrikli araca dönüştürülerek İstanbul yollarında hizmet vermeye başlayan ''Tosun'', yolculara nostaljik müziklerle keyifli bir İstanbul turu yaptırıyor. 'Tosun', günde 5 kez 28T Topkapı-Beşiktaş hattında yolcu taşıyor.
İETT'li ustalarca 1968 yılında Şişli Garajı'ndaki atölyelerde 5 ay süren çalışma sonucunda üretilen ve yuvarlak hatları nedeniyle "Tosun" adı verilen ilk Türk troleybüsü, elektrikli otobüse dönüştürüldü. Yüzde 100 elektrikle çalışır hale getirilen araç, çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Caddeleri'ne döndü.
Tosun'u İstanbul sokaklarında gören vatandaşlar ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Kimi yolcular güzergahı olmamasına rağmen araca binerek eski günleri yad ediyor. Bazı vatandaşlar da sokaktan geçen Tosun'un fotoğrafını çekiyor.
İlk yerli troleybüs Tosun'da yolculuk boyunca müzik ziyafeti de veriliyor. Tosun'da nostaljik şarkılar çalınarak insanların yolcuğu daha keyifli hale getiriliyor.
Tosun'u gören vatandaşlar eski günleri hatırladı
Tosunla yolculuk yapan Mehmet Evliyagil, aracı otobüs durağında beklerken tesadüfen görüp bindiğini söyledi.
Araca binince eski troleybüslerin gözlerinin önüne geldiğini anlatan Evliyagil, ''O zamanki İstanbul'u hatırladım. Güzel bir anı oldu, tazelenmesi güzel. Aracın yeni versiyonuna ilk defa biniyorum. Eski haline göre daha sessiz ve daha güzel. O zamanlar gözümde canlandı. Sorunlarını da güzelliklerini de hatırladım.'' ifadelerini kullandı.