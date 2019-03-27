Yeşilçam'ın Küçük Hanım'ı Belgin Doruk'un trajik hayatı! Zincirlendi, intihar etti...
Yeşilçam, oyunculara ne kadar kazandırmasa da bazı oyuncuların yıldızlarını parlattı. Onlardan biri de Belgin Doruk'tu. Sinema tutkunu bir anne ve ziraat mühendisi bir babanın kızı olan Belgin Doruk, Yeşilçam'ın en büyük yıldızlarından biri oldu olmasına ama hikayesi peri masalı olarak başlayıp, akıl hastanesinden sona erdi. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Belgin Doruk'un hayatı filmlere konu olacak cinsten.
SİNEMA AŞKINDAN OKULU BIRAKTI
İlk kez 5 yaşındayken sinemaya giden Belgin, 'Yıldız' dergisinin 1952 yılında düzenlediği oyuncu yarışmasına gizlice kendi fotoğrafını gönderdi. Babası, kızının finale kalması üzerine epey sinirlense de, güzel oyuncu annesinin desteğini de alarak yarışmaya katıldı ve birinci oldu! Fakat Belgin Doruk, bir dergiye kapak olunca okul yönetimi tarafından uyarıldı. Okul ve sinema ikileminde kalan gamzeli yıldız, sinemayı tercih ettiğinde henüz 16 yaşındaydı...
17 yaşındayken peş peşe film teklifleri alan Doruk, Türkiye Güzellik Yarışması'nda ikinci, Avrupa Güzellik yarışmasında ise üçüncü seçildi. Hayatında her şey yolunda giden Doruk, o dönem aşık olduğu Faruk Genç'ten evlilik teklifi aldı. Kendisinden 27 yaş büyük biriyle evlenmek istediği için annesinden onay alamasa da o buna aldırmadı ve yasal olarak evlenebileceği yaşa gelir gelmez, sevdiği adamla evlendi.
LÜKS YAŞAM
Boğaza bakan bir yalıda yaşayan Doruk, evliliğinin ilk yıllarında çok mutluydu. Oldukça varlıklı bir yaşam süren güzel oyuncu, kıyafetlerini Paris'ten getirtiyor, balo ve davetlerin vazgeçilmez ismi oluyordu. O dönem Zeki Müren ile peş peşe iki filmde oynayan Doruk için mutluluk ne yazık ki kısa sürdü...
Yetişkin kocası tarafından sık sık küçümsenen Doruk hamile kalınca, kocası henüz çocuk için erken olduğunu ve çocuğu aldırması gerektiğini söyledi. Kocasının dediklerini umursamayan kederli yıldız, 1955 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirdi fakat hareketli oyunculuk hayatı nedeniyle çocuğuyla yeterince ilgilenemedi. Üstelik doğum sonrası kiloları 75'i bulmuştu. Annelikle tanışalı henüz 3 ay olmuşken, 'Çölde Bir İstanbul Kızı' filmi nedeniyle kamera karşısına geçecekti.