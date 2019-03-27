Yeşilçam'ın Küçük Hanım'ı Belgin Doruk'un trajik hayatı! Zincirlendi, intihar etti...

Yeşilçam, oyunculara ne kadar kazandırmasa da bazı oyuncuların yıldızlarını parlattı. Onlardan biri de Belgin Doruk'tu. Sinema tutkunu bir anne ve ziraat mühendisi bir babanın kızı olan Belgin Doruk, Yeşilçam'ın en büyük yıldızlarından biri oldu olmasına ama hikayesi peri masalı olarak başlayıp, akıl hastanesinden sona erdi. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Belgin Doruk'un hayatı filmlere konu olacak cinsten.

27.03.2019 09:46 - Son Güncelleme: 27.03.2019 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





