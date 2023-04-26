"Tombalağım diyen kocamı çok özledim" deyip Müge Anlı'yı ısırmıştı! Güler Kahraman eşini nezarethaneye attırdı "Terazi burcuyum bende kibarlık yok"
İşlediği konularla gündeme yön veren Müge Anlı'nın yayınına katılan Güler Kahraman, 1 yıldır kayıp olan ve kendisine "Tombalağım" diye seslenen eşi Serdar Kahraman'ı aradığını söylemişti. Güler Hanım o sırada Müge Anlı'nın koluna yarı ısırma yarı öpme şekilinde yapışınca çok konuşulmuştu. Güler Kahraman eşine kavuştu kavuşmasına ama bir türlü ona dönmeye ikna edemiyor. İşte 26 Nisan canlı yayınında yaşananlar.
Güler Kahraman 30 yıllık Serdar Kahraman'a bir yıldır ulaşamadığını belirterek Müge Anlı'dan eşini bulması için yardım istemişti. Serdar Kahraman'ın akıllı telefondan kadın bulduğunu sonra kadınlar tarafından dolandırıldığını iddia eden Güler Hanım eşi Serdar Kahraman'ın bir yıldır kayıp olduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını belirtmişti.
Önceki gün de Serdar Kahraman, Müge Anlı canlı yayınına gelmiş ve Güler Hanım'a geri dönmek istemediğini belirtmişti. Müge Anlı'nın 26 Nisan canlı yayınında da flaş gelişmeler yaşandı Kahraman ailesi hakkında. Meğer Serdar Bey bir önceki gece nezarethanede kalmış. Hem de kendisine 'geri dön' diyen eşi Güler Hanım'ın şikayeti üzerine.
Serdar Kahraman, yasak aşk yaşadığı kadına bir telefon hattı çıkarmış. O kadın da o hat üzerinden Serdar beyin eşi, Güler Hanım'a hakaret dolu mesajlar atmış.