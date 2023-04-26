"Tombalağım diyen kocamı çok özledim" deyip Müge Anlı'yı ısırmıştı! Güler Kahraman eşini nezarethaneye attırdı "Terazi burcuyum bende kibarlık yok"

Güler Kahraman 30 yıllık Serdar Kahraman'a bir yıldır ulaşamadığını belirterek Müge Anlı'dan eşini bulması için yardım istemişti. Serdar Kahraman'ın akıllı telefondan kadın bulduğunu sonra kadınlar tarafından dolandırıldığını iddia eden Güler Hanım eşi Serdar Kahraman'ın bir yıldır kayıp olduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını belirtmişti.