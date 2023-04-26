"2036'dan geldim" dedi kehanetlerini fotoğraflarla kanıtladı! Tek bir görevi vardı sonra ne olduysa oldu ortadan kayboldu geriye ise...
Bir gün birisi karşınıza çıksa "Ben gelecekten geldim" dese ne yapardınız? Muhtemelen akıl sağlığının yerinde olmadığını ya da birisinin sizinle alay ettiğini düşünürsünüz. Son dönemde sosyal medya platformları sayesinde böylelerine çok sık rastlar olduk. Ancak durum bu kez farklı. 2000 yılında dünya gündemine oturan John Titor sırra kadem basıp haber alınamayanlar. ve sadece tek bir görevi vardı. Peki ya kehanetleri?
itor, 2000 yılında ortaya çıkıp 36 yıl sonraki gelecekten yani 2036'dan geçmişe gönderildiğini söyleymişti. 2001 yılına kadar yaptığı paylaşımlarla, kendisinin bir ABD askeri olduğunu söylüyordu. Görevi ise eski bir bilgisayarı alıp 2036'ya götürmekti. Epey saçma bir hikâye, ancak Titor'a kulak vermekte fayda var.
John Titor'un hikayesi ilk olarak Kasım 2000'de çevrimiçi Art Bell forumunda gün ışığına çıktı. Kendisinin gelecekte iç savaş tarafından harap olmuş ve karışmış ABD hükümetinin bir askeri olduğunu belirtti. 2036'dan geldiğini söyleyen Titor görevi için gerekli olduğunu belirttiği bir IBM 5100 bilgisayarını almak için 1975 yılına gönderildiğini iddia ediyordu. Daha sonra 2000 yılına geçti ve bu süre zarfında insanlarla çevrimiçi iletişim kurarak onlara gelecekle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.