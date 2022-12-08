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Haberler Yaşam 8 Aralık 2022 İkizler Dolunayı'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? 🌚 8 Aralık 2022 İkizler Dolunayı'ndan etkilenen burçlar hangileri?

8 Aralık 2022 İkizler Dolunayı'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? 🌚 8 Aralık 2022 İkizler Dolunayı'ndan etkilenen burçlar hangileri?

8 Aralık Perşembe günü gerçekleşen ikizler Dolunayı'ının burçlar üzerindeki etkisi merak edilmeye başlandı. Dolunay İkizler burcunda gerçekleşecek. Astrologlara göre, gerek ilişkilerimizde gerekse alışkanlıklarımızda işlevini bitirmiş her şeyi bırakma zamanını işaret edecek. Bu dolunaylar her ayın ilk 10 gününde doğanları daha fazla etkileyecek. Peki, 8 Aralık Dolunay'ından etkilenen burçlar hangileri? 🌚 8 Aralık İkizler Dolunay'ından Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? Aşk, para, kariyer...

takvim.com.tr
08.12.2022 10:41 - Son Güncelleme: 08.12.2022 10:41
8 Aralık 2022 İkizler Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

8 Aralık'ta ikizler burcunda dolunay gerçekleşecek. Ekim ve Kasım ayında yaşanan tutulmalar ile gökyüzünde hareketlilik devam ediyor. Tutulmalar ve dolunay astoroglara göre geçmişi geride bırakmak anlamına geliyor. İkizler burcu Dolunayı'nın 12 burca değişik etkileri olacak. Genel anlamda para, bolluk, bereket konuşuluyor. Peki, 8 Aralık Dolunay'ından etkilenen burçlar hangileri? 🌒8 Aralık 2022 İkizler Dolunay'ından Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? İşte burç yorumları haberimizde!

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8 Aralık 2022 İkizler Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

8 Aralık Perşembe, 2022'nin son dolunayı İkizler burcunda gerçekleşecek. 9 Ekim ile başlayan ve 16 derecede gerçekleşecek 7 dolunay serisi 6 Nisan'a kadar devam edecek.

8 Aralık 2022 İkizler Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

Ekim 2022'den Mayıs 2023'e kadar önce Satürn, ardında da Uranüs hepimizi sınayacak. Gerek ilişkilerimizde gerekse alışkanlıklarımızda işlevini bitirmiş her şeyi bırakma zamanı. Bu dolunaylar her ayın ilk 10 gününde doğanları daha fazla etkileyecek.

8 Aralık 2022 İkizler Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

Milliyet'te yer alan habere göre, 2021'den beri ısrarla devam ettirmeye çalıştığımız olaylar, artan dozlarla bizi zorladı. Mayıs 2023'e kadar da bu süreç devam edecek. O yüzden bırakmamız gereken duyguları ne kadar çabuk serbest bırakırsak, o kadar rahat nefes alabileceğiz.

8 Aralık 2022 İkizler Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

İkizler Dolunayına baktığımızda retro konumundaki Mars'ın başrolde olduğunu görüyoruz. Sınır dışında olan gezegenlerin de yoğun etki vereceği dolunay, genel anlamda fikirsel çatışmaları, ikili ilişkilerde restleşmeleri gündeme getiriyor.

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