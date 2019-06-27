Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... İşte akla zarar olay

Zimbabve'de yaşanan olay adeta akıllara durgunluk verdi. Vahşi hayvanlar arasında ilk sıralarda gelen Timsahlar insanlar tarafından da bayahı tehlikeli görülüyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

27.06.2019 11:20 - Son Güncelleme: 27.06.2019 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





