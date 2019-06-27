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Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... İşte akla zarar olay

Zimbabve'de yaşanan olay adeta akıllara durgunluk verdi. Vahşi hayvanlar arasında ilk sıralarda gelen Timsahlar insanlar tarafından da bayahı tehlikeli görülüyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

27.06.2019 11:20 - Son Güncelleme: 27.06.2019 11:20
Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... İşte akla zarar olay

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... İşte akla zarar olay

Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. İtalya'nın Sardunya Adasında hamile balina ölü olarak bulundu.

Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... İşte akla zarar olay

Balinanın midesinden en az 20 kilo plastik atık çıktı. Daha acı veren yanı ise 8 metrelik balinanın rahminde ölü cenine rastladı. Hayvanın midesinde de çöp torbaları, balık ağları ve diğer atıklar tespit edildi.

Uzmanlar, balinanın mide kirlenmesinden öldüğünden emin olduklarını dile getirdi.

Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... İşte akla zarar olay

İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada,"Hiçbir kaygı duymadan tek kullanımlık plastik ürünler kullanıyoruz ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Gerçi aslında bedelini hayvanlar ödüyor" diye yazdı.

Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... İşte akla zarar olay

BU İLK DEĞİL

İtalya'da yaşanan bu olayın bir benzeri Endonezya'da yaşanmıştı. Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde sahile vuran ölü balinanın midesinden yaklaşık 6 kilo çöp çıkmıştı.

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