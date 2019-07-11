GaleriYaşam

Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Şoke olacaksınız

Timsahlar doğanın en tehlikeli canlıları olarak biliniyor. Timsah önüne ne çıkarsa yeme potansiyaline sahiptir. Bu bağlamda Zimbabve'de yaşanmış olan olay adeta akıllara durgunluk verdi. Vahşi hayvanlar içinde ilk sıralarda gelen Timsahlar insanlar tarafınca da bayahı tehlikeli görülüyor. Toplumsal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kere seyredildi. Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takımdır.

11.07.2019 11:29 - Son Güncelleme: 11.07.2019 11:31
Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Şoke olacaksınız

Timsahlar doğanın en tehlikeli canlıları olarak biliniyor. Timsah önüne ne çıkarsa yeme potansiyaline sahiptir. Bu bağlamda Zimbabve'de yaşanmış olan olay adeta akıllara durgunluk verdi. Vahşi hayvanlar içinde ilk sıralarda gelen Timsahlar insanlar tarafınca da bayahı tehlikeli görülüyor. Toplumsal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kere seyredildi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafınca yakalanan timsahın midesinden çıktı.


Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Şoke olacaksınız

Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takım. Bu takımın familyaları Alligatoridae, Crocodylidae ve Gavialidae'dir. Crocodilia takımı, Kretase döneminin sonlarında, yaklaşık 84 milyon yıl önce ortaya çıkmış iri sürüngenlerdir

Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Şoke olacaksınız

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Şoke olacaksınız

Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. İtalya'nın Sardunya Adasında hamile balina ölü olarak bulundu.

Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Şoke olacaksınız

Balinanın midesinden en az 20 kilo plastik atık çıktı. Daha acı veren yanı ise 8 metrelik balinanın rahminde ölü cenine rastladı. Hayvanın midesinde de çöp torbaları, balık ağları ve diğer atıklar tespit edildi.

Uzmanlar, balinanın mide kirlenmesinden öldüğünden emin olduklarını dile getirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyanın en zengin ünlüleri belli oldu! İşte 2019'un en çok kazananı
Dünyanın en zengin ünlüleri belli oldu! İşte 2019'un en çok kazananı