Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Şoke olacaksınız
Timsahlar doğanın en tehlikeli canlıları olarak biliniyor. Timsah önüne ne çıkarsa yeme potansiyaline sahiptir. Bu bağlamda Zimbabve'de yaşanmış olan olay adeta akıllara durgunluk verdi. Vahşi hayvanlar içinde ilk sıralarda gelen Timsahlar insanlar tarafınca da bayahı tehlikeli görülüyor. Toplumsal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kere seyredildi. Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takımdır.
Timsahlar doğanın en tehlikeli canlıları olarak biliniyor. Timsah önüne ne çıkarsa yeme potansiyaline sahiptir. Bu bağlamda Zimbabve'de yaşanmış olan olay adeta akıllara durgunluk verdi. Vahşi hayvanlar içinde ilk sıralarda gelen Timsahlar insanlar tarafınca da bayahı tehlikeli görülüyor. Toplumsal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kere seyredildi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafınca yakalanan timsahın midesinden çıktı.
Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takım. Bu takımın familyaları Alligatoridae, Crocodylidae ve Gavialidae'dir. Crocodilia takımı, Kretase döneminin sonlarında, yaklaşık 84 milyon yıl önce ortaya çıkmış iri sürüngenlerdir