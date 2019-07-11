Timsahın karnından öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı! Şoke olacaksınız

Timsahlar doğanın en tehlikeli canlıları olarak biliniyor. Timsah önüne ne çıkarsa yeme potansiyaline sahiptir. Bu bağlamda Zimbabve'de yaşanmış olan olay adeta akıllara durgunluk verdi. Vahşi hayvanlar içinde ilk sıralarda gelen Timsahlar insanlar tarafınca da bayahı tehlikeli görülüyor. Toplumsal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kere seyredildi. Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takımdır.

11.07.2019 11:29 - Son Güncelleme: 11.07.2019 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





