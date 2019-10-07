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Timsahın karnından çıktı! Kan donduran görüntü... Dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi

Bu görüntüler adeta kan dondurdu... Zimbabve'de meydana gelen olay kan dondurdu. Bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar! Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

07.10.2019 18:04 - Son Güncelleme: 07.10.2019 18:04
Timsahın karnından çıktı! Kan donduran görüntü... Dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

Timsahın karnından çıktı! Kan donduran görüntü... Dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

Timsahın karnından çıktı! Kan donduran görüntü... Dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

Timsahın karnından çıktı! Kan donduran görüntü... Dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi

Timsahın karnında öldürdüğü çocuğun kalıntıları bulunuyordu.

Timsahın karnından çıktı! Kan donduran görüntü... Dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi

Ülkede yaşanan yoğun yağışlar nehirlerin taşmasına neden olmuş ve bu nehirlerde yaşayan timsahlarda civar köylerde yaşayan köylülere saldırmaya başlamıştı.

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