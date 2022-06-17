Hırsızı çaldığı tablet ele verdi! Polis çatıda yakaladı: Arkadaşım kaçtı ben kaldım
Bursa'da yaşanan bir hırsızlık olayı çatıda bitti. Gündüz vakti 5 eve giren 2 hırsız, kendilerini fark eden mahalleliden kaçmak için çatıya çıktı. Şüphelilerden biri kaçarken, diğer hırsız çaldığı tabletin sinyali sayesinde yakalandı. Yakalanma anını görüntüleyen basın mensuplarına "Ne çekiyorsunuz." diyerek tepki gösteren hırsız neden hırsızlık yaptığı sorusuna ise "Neyi neden yaptım. Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin" diyerek gözyaşı döktü.
Olay dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Ev sahiplerinin evde olmadığı saati belirleyen 2 hırsız, ilk girdikleri evden elektronik ve değerli eşyaları alarak çıktı.
Daha sonra yandaki eve giren şüpheliler, burada çalacak eşya bulamayınca buzdolabındaki kolayı içerek yan binaya geçti. Toplam 5 eve girerek hırsızlık yapan şüpheliler, son binadan ayrılacakları sırada mahalleli tarafından fark edildi.
Panikle çıktıkları binaya giren şüpheliler, çatıya çıkarak binaların üzerinde bir süre dolandıktan sonra, bir evin bahçesinde saklandı.
HIRSIZ ARKADŞINA SİTEM ETTİ: ALLAH BELASINI VERSİN
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.