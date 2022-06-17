Hırsızı çaldığı tablet ele verdi! Polis çatıda yakaladı: Arkadaşım kaçtı ben kaldım

Bursa'da yaşanan bir hırsızlık olayı çatıda bitti. Gündüz vakti 5 eve giren 2 hırsız, kendilerini fark eden mahalleliden kaçmak için çatıya çıktı. Şüphelilerden biri kaçarken, diğer hırsız çaldığı tabletin sinyali sayesinde yakalandı.