KAVGANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Çağlayan Yıldırım iddianamede yer alan ifadesinde, Şener'i 5 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıdığını, kendisine, ailesine ve çocuklarına hakaret ettiğini, ev almak için kendisinden borç istediğini bu nedenle kredi çektiğini söyledi. Yıldırım, "Parayı kendisine verdikten kısa süre sonra Cansum'un Ankara'da cezaevine girdiğini öğrendim. 10 ay sonra cezaevinden çıkınca sosyal medyada parayı ödemeyeceğini söyledi. Ben suç duyurusunda bulununca borcu ödedi. Daha sonra arkadaşlığımız gelişince yazın Antalya'ya gelerek beni ziyaret etti. O dönem nişanlımla birlikte kalıyordum. Nişanlımla birlikte canlı yayın açıyorlardı. Beni küçük düşürdüğü için tartışmalarımız oluyordu. Kendisini uyardım. Bunun üzerine Ankara'ya döndü. Daha sonra ben nişanlımdan ayrıldım. Bu tarihten 15 gün önce eski nişanlım ve Cansum birlikte olduklarını paylaştılar. Daha sonra Cansum beni tehdit ederek konum attı. Ben de Ankara'ya gelerek attığı konuma gittim. Cansum ve yanındaki Mehmet geldiler. Hiç konuşmadan Cansum belinde bulunan tabanca ile 2-3 metre mesafeden bir el ateş etti. Ben de elimdeki biber gazını Cansum'a sıktım. Bunun üzerine Cansum yaklaşık bir metre mesafeden bir el daha ateş etti" dedi.