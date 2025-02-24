TikTok fenomenlerinin kavgasında yeni gelişme! Silahla vurmuştu! Üstüne canlı yayın açmış! İşte nedeni
16 Kasım tarihinde TikTok kullanıcı Cansum Şener, bir diğer kullanıcı Çağlayan Yıldırım'ı silahla vurarak yaraladı. Yıldırım'ın eski nişanlısıyla Cansum Şener'in birlikteliklerini açıklaması üzerine gerginlik yaşandığı öğrenildi. Korkutucu olayın detayları ortaya çıktı.
takvim.com.tr
Ankara'da 16 Kasım 2024 tarihinde aralarında daha önceden husumet bulunan
Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener, gün boyu 'TikTok' uygulaması üzerinden tartıştılar. Daha sonra birbirlerine konum atarak bir araya gelen ikilinin tartışması yüz yüze devam ederken, kavgaya dönüşmesi üzerine Cansum Şener yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Yıldırım'ın bacağına ateş etti.
Olayda yaralanan Yıldırım hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında
Cansum Şener 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı, tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldırım ve Şener'in erkek arkadaşı Mehmet H. adli konutu terk etmeme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Şener'in
'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 18 yıl, Yıldırım'ın ''Kadına karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay, olay sonrasında Şener'in olay yerinden kaçmasına yardım eden Mehmet H. 'Kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. BİBER GAZI SIKTI
İddianamede, Şener ve Çağlayan'ın sosyal medya platformunda video yayınlayarak ve canlı yayın açarak geçimlerini sağladıkları, aralarında sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak birbirleri aleyhinde söylemlerde bulunmaları nedeniyle husumet oluştuğu ifade edildi. Şener ve Çağlayan'ın sosyal medyada açtıkları canlı yayınlarda birbirlerine konum atarak karşılıklı olarak küfürleştikleri, aralarındaki hakaret, tehdit iddialarına ilişkin birden çok soruşturma dosyasının bulunduğu belirtildi. İddianamede olay tarihinde taraflar arasındaki konum atarak
'kavgaya çağırma' eylemi sonucunda Antalya'da olan Yıldırım'ın Ankara'ya geldiği, bu esnada Şener'in Mehmet H. ile birlikte bulunduğu kaydedildi. Yıldırım'ın konutun önüne gelerek canlı yayın açtığı aktarılan iddianamede, Şener'in silah ile aşağı inerek Yıldırım'a iki el ateş ettiği, Yıldırım'ın yaralanmasının ardından Şener'e biber gazı sıktığı, olay sonrası Mehmet H.'nin Şener'in olay yerinden kaçmasına olanak sağladığı ifade edildi. KAVGANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI Çağlayan Yıldırım iddianamede yer alan ifadesinde, Şener'i 5 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıdığını, kendisine, ailesine ve çocuklarına hakaret ettiğini, ev almak için kendisinden borç istediğini bu nedenle kredi çektiğini söyledi. Yıldırım, "Parayı kendisine verdikten kısa süre sonra Cansum'un Ankara'da cezaevine girdiğini öğrendim. 10 ay sonra cezaevinden çıkınca sosyal medyada parayı ödemeyeceğini söyledi. Ben suç duyurusunda bulununca borcu ödedi. Daha sonra arkadaşlığımız gelişince yazın Antalya'ya gelerek beni ziyaret etti. O dönem nişanlımla birlikte kalıyordum. Nişanlımla birlikte canlı yayın açıyorlardı. Beni küçük düşürdüğü için tartışmalarımız oluyordu. Kendisini uyardım. Bunun üzerine Ankara'ya döndü. Daha sonra ben nişanlımdan ayrıldım. Bu tarihten 15 gün önce eski nişanlım ve Cansum birlikte olduklarını paylaştılar. Daha sonra Cansum beni tehdit ederek konum attı. Ben de Ankara'ya gelerek attığı konuma gittim. Cansum ve yanındaki Mehmet geldiler. Hiç konuşmadan Cansum belinde bulunan tabanca ile 2-3 metre mesafeden bir el ateş etti. Ben de elimdeki biber gazını Cansum'a sıktım. Bunun üzerine Cansum yaklaşık bir metre mesafeden bir el daha ateş etti" dedi.