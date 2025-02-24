İstanbul'da sapık dehşeti! Tavanı deldi eve girdi İstanbul'da, korku filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. Takıntı haline getirdiği kadının evinin çatısını delen bir sapık, pusu kurdu. Sonra da saldırdı. Ev sahibi Cengiz Yaşar, ürkütücü detayları anlattı. takvim.com.tr İstanbul Ümraniye'de korku filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı.
Filistin ve Cezayirli iki kız öğrenci Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3'üncü katında kirada oturuyordu.
ÇATI KATINA SAKLANDI
Öğrencilerden birinin annesi de bir süreliğine kızının evine yerleşti. İddiaya göre, Filistinli anneye takıntılı olan H.S. (30) evlerinin bulunduğu binanın çatısına saklandı. H.S 20 Şubat'ta tavan arasında delik açarak havalandırma boşluğundan daireye indi.
Önce şalterleri indiren şüpheli, evin elektriğini kesip anne ve kızlarının gelmesini bekledi. Saldırgan anne ve kızı eve gelince elindeki sopayla saldırdıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Annenin ve kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganı Gaziosmanpaşa'da yakaladı.
EV SAHİBİ DETAYLARI ANLATTI
Ev sahibi Cengiz Yaşar,
"Apartmanımızın WhatsApp grubu var bize oradan haber geldi, saat gece 11 gibi. Biz de olayın tam detayını öğrenemedik çünkü mağdur kiracılarım hastanedeydiler. Biz de netleştirmek ve olayın ne olduğunu anlamak için ailecek çıktık geldik buraya.