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İstanbul'da sapık dehşeti! Tavanı deldi eve girdi

İstanbul'da, korku filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. Takıntı haline getirdiği kadının evinin çatısını delen bir sapık, pusu kurdu. Sonra da saldırdı. Ev sahibi Cengiz Yaşar, ürkütücü detayları anlattı.

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takvim.com.tr
İstanbul’da sapık dehşeti! Tavanı deldi eve girdi

İstanbul Ümraniye'de korku filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı.

İstanbul’da sapık dehşeti! Tavanı deldi eve girdi

Filistin ve Cezayirli iki kız öğrenci Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3'üncü katında kirada oturuyordu.

İstanbul’da sapık dehşeti! Tavanı deldi eve girdi

ÇATI KATINA SAKLANDI

Öğrencilerden birinin annesi de bir süreliğine kızının evine yerleşti. İddiaya göre, Filistinli anneye takıntılı olan H.S. (30) evlerinin bulunduğu binanın çatısına saklandı. H.S 20 Şubat'ta tavan arasında delik açarak havalandırma boşluğundan daireye indi.

Ümraniye'de takıntılı saldırgan tavanını deldi: Anne ve kızına saldırdı

İstanbul’da sapık dehşeti! Tavanı deldi eve girdi

Önce şalterleri indiren şüpheli, evin elektriğini kesip anne ve kızlarının gelmesini bekledi. Saldırgan anne ve kızı eve gelince elindeki sopayla saldırdıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Annenin ve kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganı Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

İstanbul’da sapık dehşeti! Tavanı deldi eve girdi

EV SAHİBİ DETAYLARI ANLATTI

Ev sahibi Cengiz Yaşar, "Apartmanımızın WhatsApp grubu var bize oradan haber geldi, saat gece 11 gibi. Biz de olayın tam detayını öğrenemedik çünkü mağdur kiracılarım hastanedeydiler. Biz de netleştirmek ve olayın ne olduğunu anlamak için ailecek çıktık geldik buraya.

İstanbul’da sapık dehşeti! Tavanı deldi eve girdi

Geldiğimizde kiracımın annesinin yaralı olduğunu gördüm. Şu anda iyiler ama psikolojik olarak yıkıldılar tabi. Banyonun tavanında patlak vardı, onun haricinde herhangi bir yerde bir şey yoktu. Oradan girmiş. Havalandırma boşluğunda tuğlaları kırıyor, oradan giriyor. Asma tavandan banyoya iniyor, ışıkları kapatıyor. Eve kiracılarım geldikleri zaman da kafalarına vuruyor, saldırıyor. Tabi kaçıp gidiyor hemen, olay bundan ibaret. " dedi.