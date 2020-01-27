The Simpsons Kobe Bryant'ın ölümünü ve Corona virüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen The Simpsons'ın Kobe Bryant ve Çin'den dünyaya yayılan Corona virüs'ü de kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıktı. İşte The Simpsons kehanetleri.
Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor.
1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.
CORONA VİRÜS VE KOBE BRYANT'I DA BİLDİ
Bir yanda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın hayatını tehdit eden Corona virüs, diğer bir yanda dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmesi.
Dünyanın son günlerde konuştuğu bu iki olay meğer The Simpsons ile ekranlara gelmiş. Bakın nasıl.
ÇİN'DEN ABD'YE GELEN BİR PAKET
Takvim yaprakları 1993 yılını gösterdiğinde yayınlanan bir The Simpsons bölümünde Çin'den, Springfield'a yani The Simpson'ta olayların geçtiği şehre bir paket gelir.
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