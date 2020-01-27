The Simpsons Kobe Bryant'ın ölümünü ve Corona virüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri

CORONA VİRÜS VE KOBE BRYANT'I DA BİLDİ

Bir yanda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın hayatını tehdit eden Corona virüs, diğer bir yanda dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmesi.

Dünyanın son günlerde konuştuğu bu iki olay meğer The Simpsons ile ekranlara gelmiş. Bakın nasıl.