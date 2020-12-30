Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahalara boğan Akın Yeniceli'nin hayatı film oluyor

Filmin şuanda senaryosunun yazılım kısmında olduğunu ifade eden Yeniceli, haziran - ağustos ayları arasında çekimlere başlayıp kasım ayında ise filmin galasını yapmayı planladıklarını ifade etti. Yeniceli "İnşallah, yakın zamanda film çekimlerim Uşak'ta başlıyor. Şuanda senaryosu yazılıyor. Benim hayat hikâyem üzerinden komedi filmi sinemalarda yayınlanacak. Nasip olursa haziran - ağustos ayları gibi çekimler başlayacak. Yaklaşık olarak 150 kişilik bir oyuncu kadromuz olacak. Çekimler tamamlandıktan sonra kasım ayında filmimizin galasını yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"YAKLAŞIK OLARAK 8 - 10 YAPIMCIDAN TEKLİF GELMİŞTİ"

İlk film teklifinin geldiğinde çok heyecanlandığını ifade eden Yeniceli, toplamda ise 8-10 yapımcıdan teklif geldiğini belirtti. Yeniceli, "Çok heyecanlandım açıkçası. Heyecanlandım ama zaten tek bir yerden de teklif gelmemişti bize. Yaklaşık olarak 8 - 10 yapımcıdan teklif gelmişti. Yapımcı Turan Ulus çok istekliydi ve her zaman aradı, 'Çok güzel bir komedi filmi olacak, senin bu doğallığın, içtenliğin, samimiyetin gönlümüze taht kurdu' dedi" ifadelerini kullandı.

