The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Twitter’ın rakibi Meta Threads detayı sosyal medyayı salladı

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak dizi itanik enkazını görmeye gidip kaybolan ve günlerdir aranan denizaltıyı bilmişti. Peki ya son günlerin en çok konuşulan konusu olan 'Threads?' Sosyal medya bununla sallanıyor. İşte haberin detayları...