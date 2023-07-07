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The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Twitter'ın rakibi Meta Threads detayı sosyal medyayı salladı

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın son olarak Titanik'i görmeye giden ancak bir felaket sonrası 5 kişinin yaşamını yitirdiği denizaltıyı da bildiği ortaya çıkmıştı. Tüm bunların ardından sosyal medya yine bir The Simpsons kehanetiyle sallanıyor. Konu bu kez Twitter'a rakip olarak kullanıma sunulan Meta Threads. Peki iddianın altında ne var? İşte detaylar...

07.07.2023 17:13 - Son Güncelleme: 07.07.2023 17:19
The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Twitter’ın rakibi Meta Threads detayı sosyal medyayı salladı

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak dizi itanik enkazını görmeye gidip kaybolan ve günlerdir aranan denizaltıyı bilmişti. Peki ya son günlerin en çok konuşulan konusu olan 'Threads?' Sosyal medya bununla sallanıyor. İşte haberin detayları...

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The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Twitter’ın rakibi Meta Threads detayı sosyal medyayı salladı

Bir tarafta Twitter'ın taze sahibi Elon Musk, diğer yanda Facebook 'un kurucusu, Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg. Meta, Threads olarak adlandırılan ve 'Twitter katili' olarak nitelendirilen Instagram tabanlı uygulamasını 6 Temmuz'da kullanıma sundu.

The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Twitter’ın rakibi Meta Threads detayı sosyal medyayı salladı

Kullanıcılar Threads'e adeta akın etti. Zuckerberg'e göre Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti. Zuckerberg'in paylaştığı son bilgi ise Threads'e kayıt olanların sayısının 30 milyonu bulduğu yönünde.

The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Twitter’ın rakibi Meta Threads detayı sosyal medyayı salladı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter ise Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulundu.

Haber sitesi Semafor, Twitter'in avukatı Alex Spiro'nun Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektubu yayımladı.

The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Twitter’ın rakibi Meta Threads detayı sosyal medyayı salladı

Her iki tarafta kazan kaynayadursun, sosyal medya The Simpsons iddiasıyla çalkalanıyor.

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