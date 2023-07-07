The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Twitter'ın rakibi Meta Threads detayı sosyal medyayı salladı
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın son olarak Titanik'i görmeye giden ancak bir felaket sonrası 5 kişinin yaşamını yitirdiği denizaltıyı da bildiği ortaya çıkmıştı. Tüm bunların ardından sosyal medya yine bir The Simpsons kehanetiyle sallanıyor. Konu bu kez Twitter'a rakip olarak kullanıma sunulan Meta Threads. Peki iddianın altında ne var? İşte detaylar...
07.07.2023 17:13 - Son Güncelleme: 07.07.2023 17:19
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak dizi itanik enkazını görmeye gidip kaybolan ve günlerdir aranan denizaltıyı bilmişti. Peki ya son günlerin en çok konuşulan konusu olan 'Threads?' Sosyal medya bununla sallanıyor. İşte haberin detayları...