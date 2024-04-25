Teyze sevgilisini hedef gösterdi: İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş'ın ölümünde yeni perde! Uyuşturucuya alıştırdı, aç bıraktı...

Yağmur Taktaş, Adana'dan dünyaya açılan genç ve parlak bir sosyal medya fenomeni ve 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuş bir isimdi. Ancak, ne yazık ki Yağmur'un hikayesi, trajik bir biçimde son buldu. 3 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Yağmur, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen bu ani veda, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada onu tanıyan herkesi derinden üzdü ve şaşırttı. Yağmur'un ölümüyle ilgili sır perdesi, arkasında birçok soru işareti bıraktı.
'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
esin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.