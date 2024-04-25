Teyze sevgilisini hedef gösterdi: İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş'ın ölümünde yeni perde! Uyuşturucuya alıştırdı, aç bıraktı...

Yağmur Taktaş, Adana'dan dünyaya açılan genç ve parlak bir sosyal medya fenomeni ve 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuş bir isimdi. Ancak, ne yazık ki Yağmur'un hikayesi, trajik bir biçimde son buldu. 3 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Yağmur, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen bu ani veda, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada onu tanıyan herkesi derinden üzdü ve şaşırttı. Yağmur'un ölümüyle ilgili sır perdesi, arkasında birçok soru işareti bıraktı.