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Böyle ahlaksızlık görülmedi! Annesi üvey abisi ile kaçtı! Müge Anlı'daki olayda yeni gelişme! Devlet korumasına alındı

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. Umut Yetik, kendisinden 8 yaşında bir kızı olan karısı Tuğçe'nin üvey oğlu Mustafa ile kaçtığını söyleyerek annesi Nagihan Hanım ile birlikte Müge Anlı'dan yardım istedi. Programa gelen Tuğçe ve Mustafa'nın pişkin tavırları şaşkınlık yaratırken, bakanlık aşk üçgeninin arasında kalan Melodi'yi devlet koruması altına aldı.O anları izleyen Müge Anlı, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 11:55 Güncelleme 24 Nisan 2024, 12:30
Böyle ahlaksızlık görülmedi! Annesi üvey abisi ile kaçtı! Müge Anlı’daki olayda yeni gelişme! Devlet korumasına alındı 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok olayı gün yüzünü çıkarmaya davam ediyor. Müge Anlı'nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde izleyenleri dumura uğratan bir olay yaşandı.

Böyle ahlaksızlık görülmedi! Annesi üvey abisi ile kaçtı! Müge Anlı’daki olayda yeni gelişme! Devlet korumasına alındı 2

Programa başvuruda bulunan Umut Yetik evlendiğinde 9 yaşında olan oğlunun, şu an 19 yaşına geldiğini ve 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe ile kaçtığını söyledi. Olayların muhatabı olan ikili canlı yayına bağlanarak bu durumu doğruladı. İkilinin pişkin söylemleri herkesi şaşırttı.

Müge Anlı'daki olayda yeni gelişme! Devlet korumasına alındı

Böyle ahlaksızlık görülmedi! Annesi üvey abisi ile kaçtı! Müge Anlı’daki olayda yeni gelişme! Devlet korumasına alındı 3

Acılı baba Umut Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızı Melodi'nin velayetini almak olduğunu söyledi.

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