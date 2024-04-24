Böyle ahlaksızlık görülmedi! Annesi üvey abisi ile kaçtı! Müge Anlı'daki olayda yeni gelişme! Devlet korumasına alındı

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. Umut Yetik, kendisinden 8 yaşında bir kızı olan karısı Tuğçe'nin üvey oğlu Mustafa ile kaçtığını söyleyerek annesi Nagihan Hanım ile birlikte Müge Anlı'dan yardım istedi. Programa gelen Tuğçe ve Mustafa'nın pişkin tavırları şaşkınlık yaratırken, bakanlık aşk üçgeninin arasında kalan Melodi'yi devlet koruması altına aldı.O anları izleyen Müge Anlı, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...