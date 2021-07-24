Terörden arındırılan Cilo Sat Dağları'ndaki güzellikler doğaseverleri cezbetti! Binlerce ziyaretçi akın etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, normalleşme süreciyle doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen yaklaşık 2 bin 500 doğasever, bölgeyi ziyaret etti. Dağcılar ve doğaseverler, doğal güzelliklere hayran kaldıklarını vurguladı.
24.07.2021 14:47
- Son Güncelleme: 24.07.2021 14:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla 'Milli Park' ilan edilen 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları, normalleşme süreciyle yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.