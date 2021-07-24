Vav TV İzle

Terörden arındırılan Cilo Sat Dağları'ndaki güzellikler doğaseverleri cezbetti! Binlerce ziyaretçi akın etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, normalleşme süreciyle doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen yaklaşık 2 bin 500 doğasever, bölgeyi ziyaret etti. Dağcılar ve doğaseverler, doğal güzelliklere hayran kaldıklarını vurguladı.

24.07.2021 14:47 - Son Güncelleme: 24.07.2021 14:48
Terörden arındırılan Cilo Sat Dağları'ndaki güzellikler doğaseverleri cezbetti! Binlerce ziyaretçi akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla 'Milli Park' ilan edilen 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları, normalleşme süreciyle yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Terörden arındırılan Cilo Sat Dağları'ndaki güzellikler doğaseverleri cezbetti! Binlerce ziyaretçi akın etti

Bölgeye son 1,5 ayda yaklaşık 2 bin 500 ziyaretçinin geldiği belirtildi. Dağcılar ve doğaseverler, doğal güzelliklere hayran kaldıklarını vurguladı.

Terörden arındırılan Cilo Sat Dağları'ndaki güzellikler doğaseverleri cezbetti! Binlerce ziyaretçi akın etti


Diş Hekimi Enis Ertuş (28), Artos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak Van'dan geldiklerini belirterek, "Buranın çok güzel bir doğası var.

Terörden arındırılan Cilo Sat Dağları'ndaki güzellikler doğaseverleri cezbetti! Binlerce ziyaretçi akın etti

Özellikle Cilo Sat gölleri, Türkiye'nin ikinci zirvesi olması bakımından, doğa harikası olması nedeniyle bizim tercih ettiğimiz bir yer oldu. Yüksek rakımda olmasından dolayı geceleri gökyüzüne baktığınızda, sanki yıldızları tutacakmışsınız gibi hissediyorsunuz" dedi.

Terörden arındırılan Cilo Sat Dağları'ndaki güzellikler doğaseverleri cezbetti! Binlerce ziyaretçi akın etti

Sadece bölge illerinden değil Türkiye'nin birçok kentinden gelenler de doğal güzelliklere hayran olduklarını söyledi.