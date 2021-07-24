Terörden arındırılan Cilo Sat Dağları'ndaki güzellikler doğaseverleri cezbetti! Binlerce ziyaretçi akın etti

Özellikle Cilo Sat gölleri, Türkiye'nin ikinci zirvesi olması bakımından, doğa harikası olması nedeniyle bizim tercih ettiğimiz bir yer oldu. Yüksek rakımda olmasından dolayı geceleri gökyüzüne baktığınızda, sanki yıldızları tutacakmışsınız gibi hissediyorsunuz" dedi.



