Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 2024 raporu açıklandı: Türkiye’de temiz havaya sahip tek il!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, dünya genelindeki hava kirliliğinin boyutlarının endişe verici bir noktada olduğuna dikkat çekerek, bir şehrin temiz hava kriterlerini karşılaması için gereken standartlarda önemli güncellemeler yaptı. Bu değişiklikler sonrasında, Türkiye'deki şehirlerin hava kalitesini değerlendiren en güncel çalışma, Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından yayınlandı. Uzmanların yaptığı analizler sonucunda, yeni kriterler ışığında Türkiye'deki 81 ilin sadece birinin DSÖ'nün belirlediği temiz hava standartlarına uygun olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin En Temiz Havasına Sahip İl: Sinop Hava kirliliğini izlemek amacıyla kullanılan PM10 verileri temel alınarak yapılan haritalamada, Türkiye genelinde sadece Sinop, temiz hava açısından 'mavi' kategoride yer aldı. Ancak raporda, bu sonucun tam anlamıyla Sinop'un tümünü yansıtmadığına da dikkat çekildi. Raporda Sinop'taki üç istasyondan yalnızca ikisinde yeterli veri bulunması ve il merkezindeki istasyonun eksik veri nedeniyle hesaplamaya dahil edilmemesi, bu sonucun Sinop'u tam olarak temsil etmediğini gösterdiği belirtildi.