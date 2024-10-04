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Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 2024 raporu açıklandı: Türkiye’de temiz havaya sahip tek il!

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de hava kirliliği sorununa dair en kapsamlı rapor, Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından yayımlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalara göre, dünya nüfusunun her 10 insandan 9'u temiz havaya sahip bir ilde yaşamıyor. Değerlendirme sonucunda, ülke genelinde temiz hava standardını karşılayan yalnızca bir şehir olduğu belirtildi. İşte, detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 23:51 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 00:01
Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 2024 raporu açıklandı: Türkiye’de temiz havaya sahip tek il!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, dünya genelindeki hava kirliliğinin boyutlarının endişe verici bir noktada olduğuna dikkat çekerek, bir şehrin temiz hava kriterlerini karşılaması için gereken standartlarda önemli güncellemeler yaptı. Bu değişiklikler sonrasında, Türkiye'deki şehirlerin hava kalitesini değerlendiren en güncel çalışma, Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından yayınlandı. Uzmanların yaptığı analizler sonucunda, yeni kriterler ışığında Türkiye'deki 81 ilin sadece birinin DSÖ'nün belirlediği temiz hava standartlarına uygun olduğu tespit edildi.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 2024 raporu açıklandı: Türkiye’de temiz havaya sahip tek il!

Türkiye'nin En Temiz Havasına Sahip İl: Sinop

Hava kirliliğini izlemek amacıyla kullanılan PM10 verileri temel alınarak yapılan haritalamada, Türkiye genelinde sadece Sinop, temiz hava açısından 'mavi' kategoride yer aldı. Ancak raporda, bu sonucun tam anlamıyla Sinop'un tümünü yansıtmadığına da dikkat çekildi. Raporda Sinop'taki üç istasyondan yalnızca ikisinde yeterli veri bulunması ve il merkezindeki istasyonun eksik veri nedeniyle hesaplamaya dahil edilmemesi, bu sonucun Sinop'u tam olarak temsil etmediğini gösterdiği belirtildi.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 2024 raporu açıklandı: Türkiye’de temiz havaya sahip tek il!

Hakkari Listeden Düştü

Geçmiş yıllarda aynı araştırmada Türkiye'de temiz havaya sahip şehirler arasında gösterilen Hakkari, DSÖ'nün yeni kriterlerine göre artık bu listeye dahil değil. Kriterlerin güncellenmesiyle birlikte Hakkari, hava kalitesi açısından yeni standartları karşılayamamış durumda.

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