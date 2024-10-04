Kim Milyoner Olmak İster’de aylar sonra bir ilk! Yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bir tarihi gece daha yaşanıyor.
Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi. Ramazan Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.
"AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORUM"
Oktay Kaynarca'nın yardımıyla tekerlekli sandalye ile stüdyoya gelen kendi hayat hikayesini şöyle anlattı:
"Sinopluyum bu sene üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü okuyorum. Gördüğünüz gibi engelliyim. Ama ayaklarımı falan kontrol edebiliyorum. Bacaklarımda güç yok sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum."
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