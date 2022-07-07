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TEM'i kilitleyen kaza! Sultanbeyli'de 3 TIR birbirine girdi

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. İşte olay yerinden görüntüler...

07.07.2022 13:27 - Son Güncelleme: 07.07.2022 13:27
TEM’i kilitleyen kaza! Sultanbeyli’de 3 TIR birbirine girdi

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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TEM’i kilitleyen kaza! Sultanbeyli’de 3 TIR birbirine girdi

TEM otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM’i kilitleyen kaza! Sultanbeyli’de 3 TIR birbirine girdi

İddiaya göre, yabancı plakalı otomobil Ankara istikametinde ilerlerken, bir aracın emniyet şeridinden geri geldiğini görerek yavaşladı.

TEM’i kilitleyen kaza! Sultanbeyli’de 3 TIR birbirine girdi

3 TIR BİRBİRİNE GİRDİ

Yabancı plakalı aracın yavaşlamasıyla, arkadan gelen Celal Koca hakimiyetindeki 41 U 7036 plakalı TIR da yavaşladı. 41 U 7036 plakalı TIR'a hemen arkasındaki 2 TIR çarptı.

TEM’i kilitleyen kaza! Sultanbeyli’de 3 TIR birbirine girdi

Ardından 41 U 7036 plakalı TIR da önündeki otomobile çarparak zincirleme trafik kazaya neden oldu.

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