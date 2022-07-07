TEM'i kilitleyen kaza! Sultanbeyli'de 3 TIR birbirine girdi
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. İşte olay yerinden görüntüler...
07.07.2022 13:27 - Son Güncelleme: 07.07.2022 13:27
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
TEM otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.