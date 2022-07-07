Kataloglu fuhuş çetesinden şok detaylar çıktı! Erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar... "Zengin ama keko..."

KATALOGLU FUHUŞ ÇETESİNDEN ŞOK DETAYLAR

3 ay süren teknik takip sonucu fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde sağlayan kadınların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçtikleri, numaralarını vererek diğer arkadaşlarına da söyleyip, rezidans, otel veya müşteri evlerinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4-5 bin TL, gecelik ücretlerinin ise 8- 10 bin TL olduğu belirlendi.