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Kataloglu fuhuş çetesinden şok detaylar çıktı! Erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar... "Zengin ama keko..."

Kataloglu fuhuş çetesine ilişkin şok detaylar ortaya çıktı. Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü adliyeye götürüldü. Fuhuş yapan kadınların, 'müşteri' olarak adlandırdıkları erkekleri 3'e ayırdıkları öğrenildi. İşte detaylar...

07.07.2022 11:42 - Son Güncelleme: 07.07.2022 12:13
Kataloglu fuhuş çetesinden şok detaylar çıktı! Erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar... Zengin ama keko...

Kayseri'de operasyon düzenlenen kataloglu fuhuş çetesine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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Kataloglu fuhuş çetesinden şok detaylar çıktı! Erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar... Zengin ama keko...

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kentte 45 kadının fuhşa zorlandığı iddiasıyla 4 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kataloglu fuhuş çetesinden şok detaylar çıktı! Erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar... Zengin ama keko...

Şüphelilerden 13'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kataloglu fuhuş çetesinden şok detaylar çıktı! Erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar... Zengin ama keko...

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kataloglu fuhuş çetesinden şok detaylar çıktı! Erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar... Zengin ama keko...

KATALOGLU FUHUŞ ÇETESİNDEN ŞOK DETAYLAR

3 ay süren teknik takip sonucu fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde sağlayan kadınların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçtikleri, numaralarını vererek diğer arkadaşlarına da söyleyip, rezidans, otel veya müşteri evlerinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4-5 bin TL, gecelik ücretlerinin ise 8- 10 bin TL olduğu belirlendi.

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