Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin... Şebekeler ve uydular tehlike altında! Dünyayı bu hafta şiddetli bir fırtına vuracak!

ABD'li bilim insanları, Güneş'ten kopan dev bir plazma topunun ve beraberindeki manyetik alanın bu sabah saatlerinden itibaren Dünya'ya ulaşabileceğini açıkladı. Uzmanlar, bu çarpışmanın jeomanyetik fırtınalara yol açabileceğini ve özellikle yüksek enlemlerde yaşayanların gökyüzünde göz kamaştırıcı aurora gösterilerine tanık olabileceğini belirtiyor.

Bu olay, Güneş'in 11 yıllık döngüsünün zirvesine yaklaştığı, hatta zirveye ulaştığı bir döneme denk geliyor. Mayıs ayında gezegen, son 20 yılın en güçlü jeomanyetik fırtınalarını yaşamış ve kutuplardan uzak bölgelerde bile gökyüzünde renkli görüntüler oluşmuştu.