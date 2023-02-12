Tekbir çektirenden, ağzında sigarayla çıkana! Travma belirtileri neler? 100,120,130 saat enkaz altında kalanlar donma moduna, deliryuma mı giriyor?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası binlerce kişilik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 7. gününde enkaz altından çıkanlar ise mucizeye imza atıyor. 128, 130, 140 saat sonunda kurtarılan kişilerin görüntüleri ise oldukça şaşırtıcı. Ağzında sigarayla çıkan depremzededen tekbir çektirene enkaz altından çıkar çıkmaz gösterdikleri enerjinin travmaya bağlı olup olmayacağı araştırılıyor. 21 günlük bebeğin yaşama ihtimali yokken günlerce enkaz altında kalması, çocukların çıktığındaki ilk tepkileri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, 150 saat boyunca aç susuz kalan bir kişi donma travması mı yaşıyor? İşte detaylar..
Enkaz altından günler sonra çıkan kişilerin verdiği tepkiler büyük bir sevinç ve şaşkınlıkla karşılanıyor. Ağzında sigarayla çıkandan 'Selamınaleyküm' diyerek etrafa gülücük saçan kişilerin donma travması altında olup olmadığı merak ediliyor. 21 günlük, 2 aylık bebeklerin hayatta kalmasının yanı sıra yaşı büyük kişilerin de 5 gün boyunca aç susuz bir şekilde nasıl kalabildiği araştırılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında travma belirtileri neler ve donma travması nedir soruları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, enkaz altından sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımızın yaşayabileceği, çok önemli iki sağlık sorununa dikkat çekti. Prof. Dr. Cander bu sorunların, enkaz altında ezilmeye bağlı olarak gelişebilecek travmalar ve buna bağlı Crush Sendromu ile kış şartları nedeniyle gelişebilecek hipotermi olduğunu söyledi.
İLK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TRAVMA OLGUSU
"Enkazdan çıkan insanda sağlık ekiplerinin ilk dikkat etmesi gereken olgu travmadır. Bu da travma kurallarına göre yönetilmelidir. Söz gelimi yaralı enkazdan çok ince çalışılarak yavaş yavaş çıkarılması gerekir. Kuvvetle muhtemel dar bir alanda olacağı için her şeyden önce alanın genişletilmesi gerekir. Yaralı bir anda çekip çıkarılmaz. Belli bir pozisyonda çıkarılması gerekir. Yoksa yaralıya yarar yerine zarar verirsiniz. Dolayısıyla bu işlemler mümkün olduğunca profesyonel ve eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır."
İLK RİSK CRUSH SENDROMU
Süreç uzadıkça travma vakalarında kas enzimlerinin kana karışması nedeniyle "Crush Sendromu" adı verilen olgunun gelişebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Cander, "Bu nedenle şartlar uygunsa tedaviye daha enkaz altında başlanmalı. Söz gelimi, yaralının kolu gibi bir uzvuna ulaşma imkanı varsa hemen damar yolu açılarak serum bağlanması hayati önem taşıyabilir. " ifadelerini kullandı.
CRUSH SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?
Crush sendromu olan kişilerde kahverengi idrar, ödem, halsizlik, aritmi ve düşük tansiyon en fazla oluşan semptomlardır. Göçük altından kurtulan kişi başta sağlıklı gözükebilir. Ancak potasyum (K) ve ezilen doku proteinlerinin kana karışması; böbrek, kalp ve akciğer gibi organları etkilemesiyle bir süre sonra kan basıncında düşme, solunum yetmezliği ve ölüm meydana gelebilir.