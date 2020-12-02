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T.C. kimlik numaralarındaki 3 rakam detayı! Ekipler kapı kapı gezerek kontrol ediyor

Bursa'da görevli mahalle bekçileri, karantinada bulunan vatandaşların evlerine tek tek giderek kontrollerde bulundu. Karantinadaki kişilerin evde olup olmadığı bu yöntemle tespit edilirken, karantinadakilere cama ya da balkona çıkmaları rica edilerek bilgilendirme yapılıyor.

DHA
02.12.2020 15:10 - Son Güncelleme: 02.12.2020 15:10
T.C. kimlik numaralarındaki 3 rakam detayı! Ekipler kapı kapı gezerek kontrol ediyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri, karantinadaki vatandaşların adreslerine giderek evlerinde olup olmadıklarını tek tek denetliyor. Bekçiler, karantinadakilere cama ya da balkona çıkmalarını rica ederek bilgilendirme yapıyor.

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T.C. kimlik numaralarındaki 3 rakam detayı! Ekipler kapı kapı gezerek kontrol ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen FİTAS uygulaması (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önemle uygulanıyor.

T.C. kimlik numaralarındaki 3 rakam detayı! Ekipler kapı kapı gezerek kontrol ediyor

Kentin 17 ilçesinde polis merkez amirliklerine bağlı mahalle bekçileri, her gün düzenli olarak telefonlarından açtıkları uygulama ile Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşları, kapılarına kadar giderek, evde olup olmadıklarını kontrol ediyor.

T.C. kimlik numaralarındaki 3 rakam detayı! Ekipler kapı kapı gezerek kontrol ediyor

Evde olmayan hastalar için ilk olarak tutanak tutuluyor. İkinci kez evde olmama durumunda ise cezai işlem uygulanıyor.
Denetimler kapsamında Osmangazi ilçesine bağlı Çarşı Polis Merkez Amirliği'nde görevli mahalle bekçileri, ilçenin Hocahasan ve Davutkadı mahallelerinde karantinadaki vatandaşları denetledi.

T.C. kimlik numaralarındaki 3 rakam detayı! Ekipler kapı kapı gezerek kontrol ediyor

Cep telefonlarından açtıkları FİTAS sistemiyle karantinadaki vatandaşların adreslerini tespit eden ekipler, daha sonra bu kişileri arayıp kontrol amacıyla cama ya da balkona çıkmalarını rica etti.

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