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Tayvanlı deprem kahini sahtekar mı yoksa bilim insanı mı? Manisa depremini bildi...

Türkiye beşik gibi sallanıyor desek yanlış olmaz... Önce Manisa'da meydana gelen 5,4'lük deprem ve ardından gelen 212 artçı, sonrasında Ankara'da meydana gelen 3,8, 4,5 ve 10 artçı depremler Türkiye'yi deyimi yerindeyse diken üzerinde tutuyor. Başta İstanbul olmak üzere geniş bir alanda hissedilen depremler, peş peşe gelen son dakika deprem haberleri 'Büyük bir deprem mi geliyor?' sorusunu sorduruyor. Depremin ne zaman, nasıl, hangi şiddette geleceği bilinmez ama kendini deprem tahmincisi veya deprem kahini olarak nitelendiren bazı isimlerinde tahminleri tutunca kafalar karışmıyor değil. Sosyal medyada deprem kehanetlerinde bulunan ancak daha önce çoğu tutmayan Tayvanlı Dyson Lin Manisa depremini tutturdu, sayfasına yorum yağdı.

23.01.2020 10:18 - Son Güncelleme: 23.01.2020 11:43
Tayvanlı deprem kahini sahtekar mı yoksa bilim insanı mı? Manisa depremini bildi...

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı.

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Tayvanlı deprem kahini sahtekar mı yoksa bilim insanı mı? Manisa depremini bildi...

Dün öğle saatlerinde deprem tahmininde bulunan Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini duyurdu.

Tayvanlı deprem kahini sahtekar mı yoksa bilim insanı mı? Manisa depremini bildi...

Lin tweetinde Balıkesir bölgesinde dalgalanmalar olduğunu ve yakında deprem olabileceğini belirtmiş, bir takipçisine de 5-6 aralığında beklediğini ifade etmişti.

Tayvanlı deprem kahini sahtekar mı yoksa bilim insanı mı? Manisa depremini bildi...

Deprem tahmini tutan Lin'e sosyal medyada bir çok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları...

Tayvanlı deprem kahini sahtekar mı yoksa bilim insanı mı? Manisa depremini bildi...

SAHTEKAR MI TAHMİNCİ Mİ?

Taiwan Quake Forecast Institute isimli şirketin de kurucu olduğunu iddia eden Dyson Lin'e Tayvan hükümetinin "deprem söylentileriyle paniğe yol açtığı" gerekçesiyle 6 bin dolar ceza verdiği ortaya çıkmıştı.

Hatta Dyson Lin kendisinin Japon olduğunu söylemiş fakat Tayvanlı çıkmıştı.

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