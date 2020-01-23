Tayvanlı deprem kahini sahtekar mı yoksa bilim insanı mı? Manisa depremini bildi...

Türkiye beşik gibi sallanıyor desek yanlış olmaz... Önce Manisa'da meydana gelen 5,4'lük deprem ve ardından gelen 212 artçı, sonrasında Ankara'da meydana gelen 3,8, 4,5 ve 10 artçı depremler Türkiye'yi deyimi yerindeyse diken üzerinde tutuyor. Başta İstanbul olmak üzere geniş bir alanda hissedilen depremler, peş peşe gelen son dakika deprem haberleri 'Büyük bir deprem mi geliyor?' sorusunu sorduruyor. Depremin ne zaman, nasıl, hangi şiddette geleceği bilinmez ama kendini deprem tahmincisi veya deprem kahini olarak nitelendiren bazı isimlerinde tahminleri tutunca kafalar karışmıyor değil. Sosyal medyada deprem kehanetlerinde bulunan ancak daha önce çoğu tutmayan Tayvanlı Dyson Lin Manisa depremini tutturdu, sayfasına yorum yağdı.

23.01.2020 10:18 - Son Güncelleme: 23.01.2020 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





