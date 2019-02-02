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Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Tarlasını süren çiftinin karşılaştığı şey dünya tarihine ışık tutacak cinsten.

02.02.2019 14:27 - Son Güncelleme: 02.02.2019 14:30
Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

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Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi
Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi
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