Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Tarlasını süren çiftinin karşılaştığı şey dünya tarihine ışık tutacak cinsten.
02.02.2019 14:27
- Son Güncelleme: 02.02.2019 14:30
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.
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Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.
Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.