Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki dünyayı şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Tarlasını süren çiftinin karşılaştığı şey dünya tarihine ışık tutacak cinsten.

02.02.2019 14:27 - Son Güncelleme: 02.02.2019 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





