Tarkan filmlerinin vamp kadını Birsen Ayda'nın hazin sonu

Tarkan filmlerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Evet, şuan için bize oldukça garip gelse de, bu filmler bir dönemin en çok konuşulan filmlerindendi. O filmlerde yer alan yıldızların birçoğu şimdilerde ortalarda yok veya hayata veda etti. Onlardan biri de Birsen Ayda. Sinemanın ilk vamp kadını olan Birsen Ayda, yaşadığı şaşaalı hayatından sonra acı bir sonla karşılaştı. Güzel yıldızın hazin sonu ise yürekleri dağlayacak.

2 Kasım 2018 Cuma, 13:31:05 Güncelleme: 13:44:19
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Tarkan filmlerinin vamp kadını Birsen Aydanın hazin sonu

SİNEMANIN İLK VAMP KADINIYDI

Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı Tarkan filmlerinde Bizans İmparatoru'nun şuh karısı olarak tanıdık onu. Birsen Ayda, siyah saçları ve kocaman gözleriyle Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi.

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Tarkan filmlerinin vamp kadını Birsen Aydanın hazin sonu

Birsen Ayda 1 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. İzmir Kız Lisesi'nin ortaokul kısmından mezun oldu. Yeşilçam'a 1956 yılı yapımı Seyfi Havaeri'nin yazıp yönettiği Sevda Sahilleri filmiyle adım attı.

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Tarkan filmlerinin vamp kadını Birsen Aydanın hazin sonu

Fatih'in Fedaisi, Malkoçoğlu Kara Korsan, Ayşecik ile Ömercik, Ceheneme Dolmuş Var gibi filmlerde rol aldı. Sinemanın jönleri Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Kartal Tibet ile aynı seti paylaştı.

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Tarkan filmlerinin vamp kadını Birsen Aydanın hazin sonu

Tarkan Altın Madalyon'daki 'kraliçe' ve Battal Gazi Geliyor'daki 'Maria'daki rolleriyle Yeşilçam'ın ilk vamp kadını oldu.

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Tarkan filmlerinin vamp kadını Birsen Aydanın hazin sonu

Birsen Ayda oyunculuğun yanı sıra dansözlük de yaptı. Şarkıcı Atınç'a evlendikten sonra sinemayı ve sahneleri bırakan Ayda Beyoğlu'nda bir dükkan işletmeye başladı.

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