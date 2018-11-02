Tarkan filmlerinin vamp kadını Birsen Aydanın hazin sonu

SİNEMANIN İLK VAMP KADINIYDI

Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı Tarkan filmlerinde Bizans İmparatoru'nun şuh karısı olarak tanıdık onu. Birsen Ayda, siyah saçları ve kocaman gözleriyle Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi.