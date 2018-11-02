Tarkan filmlerinin vamp kadını Birsen Aydanın hazin sonu

Tarkan filmlerinin vamp kadını Birsen Ayda'nın hazin sonu
Tarkan filmlerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Evet, şuan için bize oldukça garip gelse de, bu filmler bir dönemin en çok konuşulan filmlerindendi. O filmlerde yer alan yıldızların birçoğu şimdilerde ortalarda yok veya hayata veda etti. Onlardan biri de Birsen Ayda. Sinemanın ilk vamp kadını olan Birsen Ayda, yaşadığı şaşaalı hayatından sonra acı bir sonla karşılaştı. Güzel yıldızın hazin sonu ise yürekleri dağlayacak.
2 Kasım 2018 Cuma, 13:31:05 Güncelleme: 13:44:19
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