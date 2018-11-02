İstanbulda pes dedirten olay! Gören koştu...

İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
İstanbul Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü evin balkonuna girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç evin balkonunda asılı kaldı. Kazanın etkisiyle şoka giren 3 kişiyi çevredekiler sakinleştirdi
2 Kasım 2018 Cuma, 19:11:29 Güncelleme: 19:35:15
İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
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