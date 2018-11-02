İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...

İstanbul Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü evin balkonuna girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç evin balkonunda asılı kaldı. Kazanın etkisiyle şoka giren 3 kişiyi çevredekiler sakinleştirdi

2 Kasım 2018 Cuma, 19:11:29 Güncelleme: 19:35:15
İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
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İstanbulda pes dedirten olay! Gören koştu...

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü evin balkonuna girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç evin balkonunda asılı kaldı.

İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
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İstanbulda pes dedirten olay! Gören koştu...

Kaza, Sinanpaşa Mahallesi Akmaz Çeşme Sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
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İstanbulda pes dedirten olay! Gören koştu...

34GK 0799 plakalı aracın sürücüsü Gülten Demir(45) yanında bir kişi ve çocuğu olduğu halde otoparktan çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
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İstanbulda pes dedirten olay! Gören koştu...

Bir apartmanın giriş katındaki balkona çarpan araç, asılı kaldı.

İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Gören koştu...
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İstanbulda pes dedirten olay! Gören koştu...

İçerisindeki 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla asılı kalan araçtan çıkarıldı. Kazanın etkisiyle kısa süreli şoka giren 3 kişiyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

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