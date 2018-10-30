Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Benderin hazin sonu

Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
Tarkan filmlerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Evet, şuan için bize oldukça garip gelse de, bu filmler bir dönemin en çok konuşulan filmlerindendi. O filmlerde yer alan yıldızların birçoğu şimdilerde ortalarda yok veya hayata veda etti. O yıldızlardan biri İsveçli Eva Bender... Güzel yıldızın hazin sonu ise yürekleri dağlayacak.
30 Ekim 2018 Salı, 10:47:40 Güncelleme: 11:11:03
Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
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