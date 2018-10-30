Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu

Tarkan filmlerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Evet, şuan için bize oldukça garip gelse de, bu filmler bir dönemin en çok konuşulan filmlerindendi. O filmlerde yer alan yıldızların birçoğu şimdilerde ortalarda yok veya hayata veda etti. O yıldızlardan biri İsveçli Eva Bender... Güzel yıldızın hazin sonu ise yürekleri dağlayacak.

30 Ekim 2018 Salı, 10:47:40 Güncelleme: 11:11:03
Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
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Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Benderin hazin sonu

BİR DÖNEMİN EN ÜNLÜ YILDIZLARINDANDI

İsveçli Eva Bender'i, daha çok Tarkan serisinden hatırlıyoruz. İsveçli oyuncu, Tarkan Viking Kanı filminde, prenses rolünde karşımıza çıkmıştı. İşte Eva Bender'in hazin öyküsü...

Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
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Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Benderin hazin sonu

Eva Bender, 1944 yılında İsveç'te dünyaya geldi. Orada spor öğretmenliği yaptı.

Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
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Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Benderin hazin sonu

Türkiye'ye geldiğinde striptiz yıldızı olarak çalışmaya başladı, sonra da oyuncu olarak kameraların karşısına geçti.

Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
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Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Benderin hazin sonu

Halit Refiğ'in yönettiği "Bir Türk'e Gönül Verdim" filminde başrol oynayan Bender, bu arada "cinsel avantür" filmlerinde "soyunan kadın" olarak ün yaptı.

Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Bender'in hazin sonu
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Tarkan filmlerinin güzel yıldızı İsveçli Eva Benderin hazin sonu

Ama çıkışını Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı Tarkan filmleriyle gerçekleştirdi.

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